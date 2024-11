Katolik? Ja, men på min egen måde

7 ud af 10 italienere føler sig som katolikker; men troen leves i stigende grad på en individualistisk måde, viser en undersøgelse foretaget af det statistiske institut Censis.

Lisbeth Rütz Vatikanstaten

Fundamentalt set er Italien stadig et katolsk land, der vedkender sig værdierne i den kristne tro og værdien af bøn. Men der er en tendens til, at troen i stigende grad udleves på en individualistisk måde og at mange har fået mere svært ved at se sig selv i den trospraksis, Kirken tilbyder. Det fremgår af en rapport fra det statistiske Institut Censis, som den italienske bispekonference CEI har bestilt en undersøgelse hos. Undersøgelsen foregik fra den 27. september til den 1. oktober i år med interviews af 1.000 repræsentative personer og er bestilt i anledning af åbningen af den første synodale samling for Den katolske Kirke i Italien fra den 15. – 17 november. 1.000 delegerede fra alle bispedømmer i Italien deltager. Undersøgelsen viser et billede af de kommende indsatsområder for Kirken, skriver den italienske bispekonferences dagblad Avvenire.

I følge undersøgelsen definerer 71,1% af den italienske befolkning sig som katolikker og 15,3 % som regelmæssigt praktiserende. 34, 9% deltager lejlighedsvis i kirkelige aktiviteter, og 20,9 % siger, at de er ikke praktiserende katolikker.

Ser man på unge mellem 18 og 34, er det 58,3 %, der definerer sig som katolikker i forskellige grader. 10,9 % definerer sig som praktiserende katolikker.

Over halvdelen af italienerne er lejlighedsvis praktiserende. ”Religiøs individualisme”, hvor man lever troen individuelt, synes at ligge bagved, at man kun kommer lejlighedsvis i kirken, konkluderer rapporten.

Kirken og Italien

4 ud af 10 italienere kan ikke se sig selv i Den katolske Kirke som den ser ud i dag, og 27,8% mener, Kirken mangler ”en klar linje”. Kun 8,9 % angiver manglen af kvinder på topposter i kirken som grund til, at de ikke kan se sig selv i den. 43,6 % af italienerne mener dog, at en katolske Kirke er for mandsdomineret – mens dette kun er tilfældet for 23,9 % af de praktiserende katolikker.

Også i Italien har de mange misbrugsskandaler undermineret kirkens troværdighed mener 7 ud af 10 italienere (for praktiserende katolikker 6 ud af 10) Et andet facit er, at 49,2 % mener, Kirken er for utilbøjelig til at inddrage lægfolk. Denne andel daler til 38, 1 % blandt praktiserende.

Italiens katolske rødder

Kun 5,4 % af befolkningen angiver, de er blevet opdraget « antikatolsk », mens 79,8% siger, at deres kulturelle basis er katolsk-inspireret, og hele 61, 4 % erklærer sig enige i, at katolicismen er en integreret del af den italienske identitet (dette synspunkt deles af 41,4% af de ikke-troende).

Mange føler sig også knyttet til religiøse symboler som krucifikser og madonnastatuer, og 43,9 % af de praktiserende katolikker ser tilbage på traditionelle fromhedsformer med en vis nostalgi.

45,5% af italienerne anser Jesu ord for at være af fundamental betydning og 16,3% erklærer, at de føler sig inspirerede af dem i det daglige liv. 4 ud af 10 italienere ser på præster som personer, man kan lade sig vejlede af, 4 har ingen mening om spørgsmålet og 2 afviser dette.

Kun en ud af ti italienere mener, at et parti med en kristen identitet kan have en vis betydning i samfundet, er en anden af konklusionerne i rapporten.

Spiritualitet

66% af italienerne angiver, at de jævnligt beder eller henvender sig til Gud eller en anden højere magt. Det gør også 65,6% af de ikke praktiserende og 11,5% af dem erklærer sig for ikke-troende. Men det drejer sig her om individuel bøn, der ikke er en del af en liturgi.

Hvad angår livet efter døden, tror 58% af italienerne, at et liv efter døden eksisterer mod 87,7% af de praktiserende katolikker. 61,7% af dem, der deler denne tro, mener, livet efter døden vil indeholde en dom over ens gerninger.

Syv ud af 10 italienere mener, det åndelige liv er meget vigtigt; men for 52,7% drejer det sig om noget individuelt.

Rapporten er bestilt af den italienske bispekonference som led i et forsøg at undersøge, hvordan Kirken kan give troværdige svar på tidens udfordringer.