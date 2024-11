”Jeg er en stemme fra Syditalien”

Ærkebiskoppen af Napoli bliver kardinal

Vatican News

Oversættelse og redigering – Lisbeth Rütz, Vatikanstaten

Den 7. december kreeres der igen nye kardinaler. ”Kald mig ikke Deres eminence, jeg er og vil altid være don Mimmo”, siger nyudnævnte monsignor Domenico Battaglia, der har været ærkebiskop af Napoli siden 2020. Den senest udpegede kardinal, “don Mimmo”, er fra regionen Calabrien. Dermed er der igen 21 kommende kardinaler, efter at vicepræsidenten i den indonesiske bispekonference, monsignor Paskalis Bruno Syukur, overraskende valgte at give afkald på sin nye værdighed.

Meddelelsen om udnævnelsen af ”don Mimmo” til pave skabte overraskelse i Napoli. ”Udnævnelsen og pave Frans´ indsættelse af mig i kardinalkollegiet i dag har overrasket mig og skabt en dobbelt reaktion hos mig. På den ene side føler jeg vægten af det ansvar, der følger af, at paven inviterer mig til at åbne mit hjerte for at hjælpe ham i hans tjeneste og vise jer hans omsorg for den universelle Kirke og for hele verden. På den anden side føler jeg en oprigtig taknemmelighed mod pave Frans, ikke så meget for den opmærksomhed, han viser min person, men fordi han ved at kalde mig til denne tjeneste har været opmærksom på et barn af Syden, biskop i en Kirke i Syden, i dette Syden, der på en gang er udfordringernes og håbets sted”.

" Jeg føler det er min pligt også i dette nye hverv, tilføjer Battaglia, at medbringe glæder og håb, tristhed og ængstelse hos mennesker af i dag, især hos de fattige og alle dem der lider i vores Syditalien og alle steder i verdens Syden, det eksistentielle Syden og ikke bare det geografiske”.

"Jeg vil altid blive ved med at være don Mimmo"

Den kommende kardinal siger, han er sikker på, at han kan ”regne med forbøn fra min kirke i Napoli og alle dem, jeg deler min vandring med”. Han minder sig selv og alle andre om, "at blive kardinal er ikke et privilegium, men et ansvar, et ansvar, som vi kan dele i det omfang, vi kan vandre sammen og føle os som hinandens tjenere!"

Sammen med Torino, hvor ærkebiskop Roberto Repole er valgt, bliver Napoli igen kardinalsæde. ”Don Mimmo” er kendt for sin baggrund som ”gadepræst” og har ganske særligt engageret sig i unge og narkomaner. ”Don Mimmo” var også med i de to sessioner, der blev afholdt i synoden for synodalitet. Den 61-årige ærkebiskop er født i Calabrien og stammer fra Satriano. Han studerede på præsteseminariet i Catanzaro og blev præsteviet i 1988. Han har arbejdet som bl.a. sognepræst, rektor, leder af biskoppelige aministrationer og med kanonisk ret. I 2016 blev han bispeviet, og i 2020 blev han ærkebiskop. Som motto valgte han: ”Fat mod, rejs dig, Han kalder på dig! (“Confide, surge, vocat te!” Markus, 10,49).

Det nye kardinalkollegium

Det næste konsistorium bliver pave Frans´ tiende. Kun en af de kommende kardinaler – den 99-årige tidligere nuntius Acerbi – er for gammel til at deltage i næste konklave. Med tilføjelsen af Battaglia er 11 af de kommende kardinaler europæere – heraf er fem italienere, 6 er fra det amerikanske kontinent, hvoraf 5 er sydamerikanere, 3 er asiater, én er afrikaner. Fra den 7. december vil kardinalkollegiet være sammensat af 256 medlemmer, hvoraf 141 har ret til at deltage i næste pavevalg og 115 er faldet for aldersgrænsen.