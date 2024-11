Første pave på Korsika. Pave Frans på apostolisk rejse to dage før sin 88. fødselsdag

Pave Frans deltager i en konference arrangeret af bispedømmet Ajaccio om ”Folkereligiøsitet i Middelhavsområdet” og møder præsident Macron i Ajaccios lufthavn.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten



Som første pave nogensinde besøger pave Frans den fjerdestørste ø i Middelhavet to dage før sin 88. fødselsdag, skriver Salvatore Cernuzio på Vatican News. Rejsen blev bekræftet af Matteo Bruni, direktør for Vatikanets pressetjeneste den 23. november, efter at biskoppen af Ajaccio, kardinal François-Xavier Bustillo, flere gange havde udtalt sig om den. Rejsen, der vil vare 12 timer i alt, er pavens 47. apostoliske rejse og sker efter invitation fra øens kirkelige myndigheder og de franske myndigheder. Den er den tredje i 2024 efter besøget i Sydøstasien og Oceanien i september og besøget i Luxemburg og Belgien samme måned. Paven vil blive modtaget af kardinal Bustillo, franciskaner fra Pamplona i Spanien, men bosat i Frankrig de sidste mange år. Bustillo har stået i spidsen for Kirken på Korsika siden 2021. I 2022 fik deltagerne i påskens oliemesse i Peterskirken et eksemplar af Bustillos bog ”Vidner – ikke funktionærer”. I 2023 blev Bustillo kardinal.

Kongres om folkereligiøsitet

Paven er inviteret til at deltage i den kongres om folkereligiøsitet i Middelhavet, som arrangeres af bispedømmet Ajaccio. Biskopper fra Italien, Frankrig og Spanien og andre omkringliggende lande vil deltage. Konferencen vil beskæftige sig med folkereligiøsitet i alle dens former – med udgangspunkt i de mest enkle former for katolsk tro – for eksempel helgendyrkelse i de små sanktuarier, offentlige processioner efter statuer af jomfru Maria eller lokale helgener og enkle bønner ledsaget af et vokslys og pilgrimsrejser, skriver det franske dagblad le Figaro den 23. november.

”For pave Frans er disse former for folkelig åndelighed essentielle for Kirkens liv. De har længe været foragtede i Kirken inklusive af kleresiet efter Det andet Vatikankoncil, der åbnede for en stor reform af Kirken,”, skriver le Figaro, der også nævner Korsika og Bretagne som steder, hvor folkelige fromhedstraditioner er velbevarede. Processioner og andre lokale traditioner dyrkes her også af folk, der ellers ikke kommer i kirken, skriver le Figaro.

”Pave Frans – hvis han da ellers skal regnes for reformpave - synes i dette tema at være meget traditionel, for han ved, at Den katolske Kirke dér kan nå ud til de befolkningsgrupper, som den ikke længere er i berøring med”, skriver le Figaro, der også nævner pavens venskab med kardinal Bustillo (55) som en mulig grund til at deltage.

I følge Salvatore Cernuzio har paven lige fra sin tid i Buenos Aires været meget dedikeret til folkereligiøsiteten, som bl.a. er omtalt i et langt kapitel i exhortationen Evangelii Gaudium. En særlig populær fest på Korsika er festen for ”Vor Frue af Barmhjertigheden” eller la Madonnuccia, som Ajaccios værnehelgen kaldes.

Program for pavens besøg

Kl. 9 den 15. december vil paven ankomme til lufthavnen i Ajaccio. Kl. 10.15 vil han være i “Palais des Congrès et d’Exposition d’Ajaccio”, hvor han vil holde en tale for deltagerne. Derefter vil han i Ajaccios domkirke bede angelus sammen med biskopper, præster, diakoner, gudviede og seminarister og holde en tale. På “Place d’Austerlitz” vil han fejre messe sammen med de troende. Som afslutning på besøget vil han kl. 17.30 møde den franske præsident, Emmanuel Macron, i lufthavnen i Ajaccio.

Tredje besøg i Frankrig

Det er første gang nogensinde, en pave har besøgt Korsika og tredje gang, pave Frans har været i Frankrig. Første gang var i Strasbourg, hvor paven var i 2014 for i godt tre timer at besøge EU- institutionerne. Sidste år besøgte han Marseille for at deltage i en konference for biskopperne omkring Middelhavet. Her holdt han bl.a. en tale om de mange migranter, der forsøger at komme ind i EU.