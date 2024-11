”Der er stort behov for disciple, som kan fortsætte den mission, Herren har betroet os”

Det katolske netværk El Sembrador – Nueva Evangelización var i audiens. Paven takkede dem for deres tjeneste for latinamerikanske migranter og opmuntrede dem til at gå videre ”med generøsitet og kreativitet”.

Paven modtog repræsentanter for det katolske radio- og TV-netværk El Sembrador – Nueva Evangelización, ESNE, den 28. november i Sala Clementina i det apostoliske palads. Medarbejdere fra ESNE var kommet til Rom for at fejre 40 års jubilæet for grundlæggelsen af deres netværk, der har hovedsæde i USA og også transmitterer til Mexico og Spanien. Formålet er at være et apostolat og evangelisere uden en målsætning om profit. Netværk er grundlagt af Noel Diaz, en mexicansk lægmand, der efter bibelstudier og studier i kirkehistorie bestemte sig for at vie sit liv til tjeneste for Gud og Kirken. Han tog derefter en række initiativer inden for kommunikation.

Det første møde med grundlæggeren

Paven, der holdt sin tale på spansk, bød velkommen til Diaz, som han huskede fra sin apostoliske rejse til Mexico i februar 2016, hvor han mødte ham på flyet fra Rom til Cuba. “Jeg var ved at være færdig med min rundgang mellem journalisterne”, huskede han og fortalte, at Noel gav sig til at pudse hans sko. ”Han havde lovet sin mor, at han ville pudse pavens sko”, fortsatte pave Frans, der med udgangspunkt i denne episode standsede ”et øjeblik for at enhver her kan tænke på sin mor. Nogle har hende stadig her - andre har hende i himlen, men de har et hjerte der er fuldt af taknemmelighed for det, de har modtaget af deres egen mor. Den arv som kun mødre kan give videre”.

Treenigheden er kommunikationens værnehelgen

Paven betroede forsamlingen, at han følte sig ramt ved at se Noels tro og hengivenhed over for Forsynet, der med ESNE har skabt et fællesskab af kommunikatorer.

Ved I, hvem der er kommunikationens værnehelgen? Den højhellige Treenighed, for de lever i indbyrdes kommunikation. Tænk over det!

Fortsæt den mission, Kristus har betroet disciplene

Pave Frans takkede så dem, der arbejder i radio og TV-netværket ”fordi I fortsætter med at evangelisere, trofaste over for den hellige Johannes Paul IIs kald til nyevangelisering”. Han nævnte derefter projektet Yo soy el 73, der er indviet til Jesus med det formål at opbygge et fællesskab af evangelister, som er i stand til at kommunikere evangeliets glæde og Guds barmhjertighed ud i verden”

I dag har vi et stort behov for disciple, der kan fortsætte den mission, Herren har betroet os ved også at evangelisere gennem kommunikationsmidler. Tak for jeres arbejde

Tæt på migranterne

“Og tak fordi I bærer pavens stemme og budskab ud til så mange mennesker i USA og andre spansksprogede lande”, fortsatte pave Frans, der også takkede det katolske netværk ”for hjælp til at bede for så mange søstre og brødre til at følge messen hjemmefra, hvis de ikke er mobile og for hjælp til at få en kristen oplæring og modtage nyheder”.

Jeg takker jer især også for, at I med jeres arbejde er tæt på mange migranter fra forskellige lande i Latinamerika, som har brug for at have referencepunkter, trøstende budskaber på deres modersmål. Hold ikke op med at gøre det. Jeg takker jer også for det samarbejde, som I i årevis har haft med Vatikanets medier i dikasteriet for kommunikation.

Forankrede ved Peters klippe

Til slut opmuntrede paven til ”at gå fremad, uden at standse med at se op mod Himlen” og ”de nødlidende”. ”Gør det med generøsitet og kreativitet mens I råder til ”altid at være forankrede ved Peters klippe og altid at være lydhøre over for Kirkens råd”.