Den universelle kirkes ansigt - Paven udnævner 21 nye kardinaler

Ved angelusbønnen søndag oplæste pave Frans listen over de kommende kardinaler, som bliver indsat den 8. december. De kommer fra hele verden inklusive Iran og Indonesien. Den ældste kommende kardinal Acerbi, der i mere end 50 år var nuntius på fem forskellige kontinenter, er 99 år gammel.

Salvatore Cernuzio – Vatikanstaten

Oversættelse og redigering – Lisbeth Rütz Vatikanstaten

Fra vinduet i det apostoliske palads oplæste pave Paul ved angelusbønnen den 6. oktober listen over 21 kommende kardinaler. Den nye generalvikar for bispedømmet Rom bliver kardinal sammen med biskopper fra Indien til Indonesien, Japan, Filippinerne og Elfenbenskysten.

Pavens meddelelse

Verdens fjerne periferier eller der hvor de kristne er et mindretal flettes sammen med de store ærkebispedømmer eller personligheder i den romerske kurie i listen over de navne, paven har sat på listen. Også til sit tiende koncistorium vil paven endnu en gang vise ansigtet på en kirke, der omfavner nær og fjern.

“Deres hjemlande udtrykker universaliteten i den kirke, der fortsætter med at forkynde Guds grænseløse kærlighed til alle mennesker i hele verden. Udnævnelsen i bispedømmet Rom viser den uløselige sammenhæng mellem Peters Stol og de lokalkirker, der er spredt ud over hele verden.

De kommende kardinaler

På listen figurerer monsignor Baldassare Reina, der fra den 6. oktober bliver ny generalvikar i Rom. Han efterfølger kardinal Angelo De Donatis, der i april blev udnævnt til storpønitentiar. Reina har indtil nu beklædt hvervet som vicegeneralvikar.

Blandt de kommende kardinaler er også nuntius Angelo Acerbi, der med sine 99 år er den ældste nyudnævnte kardinal. Yngste medlem af kardinalkollegiet bliver 44-årige monsignor Mykola Bychok. Acerbi vil være blandt de kardinaler, der på grund af alder ikke vil have stemmeret i et kommende konklave.

Blandt de italienske navne er Roberto Repole, ærkebiskop af Torino, teolog og blandt medlemmerne af synoden for synodalitet. Dermed vender paven tilbage til skikken med kardinalsudnævnelser af biskopper fra store bispedømmer. Det er efterhånden ikke – som traditionen ellers byder det – sket i flere år.

Tre fra kurien er udnævnt. Fabio Baggio fra Scalabrini-fællesskabet og undersekretær for dikasteriet for integreret menneskelig udvikling og også generaldirektør og direkte referent til pave Frans for Borgo Laudato Si`- projektet i Castel Gandolfo og uddannelsescentret Laudato Si’. Anden udnævnte er ærkebiskop, monsignor Rolandas Makrickas fra Litauen, 51 år og i 2021 udnævnt til ekstraordinær kommissær for den pavelige basilika Santa Maria Maggiore. Tredje udnævnte er inderen, monsignor George Koovakad, der i 4 år har organiseret de pavelige rejser.

Fremhæves skal også udnævnelsen af fader Timothy Radcliffe, kendt dominikansk teolog, der til august næste år fylder 80. I to år i træk har pave Frans anvendt ham som prædikant ved synoden for synodalitet. Han udmærker sig ved dybde, originalitet og gennemslagskraft i sine meditationer.

En berigelse for kardinalkollegiet

Seneste kardinalkoncistorium, pave Frans har afholdt, var den 30. september 2023. I de forudgående koncistorier har Jorge Maria Bergoglio kreeret 142 kardinaler. 113 af dem har valgret. Kun én – Acerbi – af de 21 kommende kardinaler har ikke valgret: 10 er europæere, 4 italienere, 6 er fra det amerikanske kontinent – heraf 5 sydamerikanere, 4 er fra Asien og en er afrikaner. Fra den 8. december vil kardinalkollegiet bestå af 256 medlemmer. 141 af dem vil være valgberettigede og 115 uden ret til valgdeltagelse p.g.a. alder.

Komplet liste over de kommende kardinaler:

1. Monsignor Angelo Acerbi, apostolisk nuntius

2. Monsignor Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, ærkebiskop af Lima (Perù)

3. Monsignor Vicente Bokalic Kalic Iglic C.M., ærkebiskop af Santiago del Estero (Argentinas primas)

4. Monsignor Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M., ærkebiskop af Guayaquil (Ecuador)

5. Monsignor Fernando Natalio Chomalí Garib, ærkebiskop af Santiago de Cile (Chile)

6. MonsignorTarcisio Isao Kikuchi, S.V.D., ærkebiskop af Tokyo (Japan)

7. Monsignor Pablo Virgilio Siongco David, biskop di Kalookan (Filippinerne)

8. Monsignor Ladislav Niemet, S.V.D., ærkebiskop af Beograd -Smederevo, (Serbien)

9. Monsignor Jaime Spengler, O.F.M., ærkebiskop af Porto Alegre (Brasilien)

10. Monsignor Ignace Bessi Dogbo, ærkebiskop af Abidjan (Elfenbenskysten)

11. Monsignor Jean-Paul Vesco, O.P., ærkebiskop af Alger (Algeriet)

12. Monsignor Paskalis Bruno Syukur, O.F.M., biskop af Bogor (Indonesien)

13. Monsignor Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv., ærkebiskop af Teheran Ispahan (Iran)

14. Monsignor Roberto Repole, ærkebiskop af Torino (Italien)

15. Monsignor Baldassare Reina, hjælpebiskop af Roma, generalvikar for bispedømmet Rom

16. Monsignor Francis Leo, ærkebiskop af Toronto (Canada).

17. Monsignor Rolandas Makrickas, ærkepræst og coadiutor ved den pavelige basilika Santa Maria Maggiore.

18. Monsignor Mykola Bychok, C.Ss.R., biskop af det ukrainske eparki Saints Peter and Paul af Melbourne

19. Fader Timothy Peter Joseph Radcliffe, OP, teolog

20. Fader Fabio Baggio, C.S., undersekretær for dikasteriet for integreret menneskelig udvikling

21. Monsignor George Jacob Koovakad, official ved Statssekretariatet og ansvarlig for pavens rejser.