Paven besøger Papua Ny Guinea

Ufattelige naturrigdomme, men også klimaforandringer og tårnhøj korruption i det fattigste land i Oceanien.

Lisbeth Rütz, Vatikanstaten

Med pave Frans ombord og et følge på omkring 80 journalister landede flyet fra Jakarta fredag i Jacksons International Airport i Papua Ny Guinea kl. 19.06 lokal tid. Paven blev ved ankomsten hilst velkommen med 20 kanonskud. Langs vejene i hovedstaden stod børn i traditionelle dragter. Mange børn havde t-shirts med pavens ansigt på. So far from Rome yet close to help, stod der på et af de mange skilte, der blev holdt op, mens pavens bil kørte gennem gaderne. Det er svært at vurdere hvor mange der var til stede – men der var hundredtusinder – måske halvdelen af byens indbyggertal på 325.000. Godt to millioner af de ni millioner indbyggere er katolikker, og kristendommen er endnu en ung religion i landet. Mange lever ved missionsstationer i landdistrikterne, hvor kristendommen stadig er blandet op med forfædredyrkelse, skriver Salvatore Cernuzio fra Vatican News.

Efter et møde med landets myndigheder og det diplomatiske korps vil paven lørdag møde en gruppe børn fra Street Ministry, en organisation, der tager sig af gadebørn og en gruppe børn fra Callan Services, et netværk, der hjælper handicappede børn og voksne.

Et rigt, men også skrøbeligt land

Et fjernt, forunderligt land med ældgamle kulturer og folk og enorme naturresourcer, men også et meget skrøbeligt land. Sådan beskriver forfatteren og afrikaeksperten Anna Pozzi Papua Ny Guinea i Frontiere di speranza (håbets grænser) – en podcast udgivet af de pavelige missionsværker PIME i samarbejde med Asia News og det katolske dagblad Avvenire. Landet har enorme naturrigdomme af mineraler, olie og gas; men desværre kommer de mange resourcer stort set ikke befolkningen til gode. De udvindes af store, internationale selskaber fra Australien, Canada og Malaysia i projekter, der ofte er til skade for naturen, forklarer Anna Pozzi. Papua Ny Guinea har efter Amazonas og Congo den tredjehøjeste regnskov i verden. Klimaændringer påvirker hverdagen for befolkningen, der lever fordelt på mere end 600 øer og taler hundredvis af forskellige sprog. I år har landet været plaget af ekstreme vejrfænomener som tyfoner og store oversvømmelser, og en del af høsten er ødelagt. Landet præges også af en tårnhøj korruption, og mange udviklingsmidler når aldrig ud til dem, de skulle gavne. Mere end 80 % lever på landet, og nationen har en meget svagt udbygget infrastruktur, fortæller Anna Pozzi.

Omkring 40 % af befolkningen er under 15 år. Den katolske Kirke styrer omkring 25 % af skolevæsenet i landet og har skoler stort set overalt i landet. Mange familier opgiver tilværelsen på landet og søger i stedet ind mod landets hovedstad Port Moresby, der er meget vestligt præget. Her er der som følge af den høje arbejdsløshed voksende sociale spændinger og kriminalitet. Pave Frans vil under sit korte ophold i landet komme til at møde mange af de mennesker, der er præget af denne udvikling.