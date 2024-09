Pavebesøg med store udfordringer

Belgien er et af Europas mest sekulariserede samfund.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Det var en overraskelse, at paven ville komme til Belgien. 600- års jubilæet for det katolske universitet i Louvain var den ydre anledning til pavens besøg i Luxemburg og Belgien fra den 26. til den 29. september. Paven har ikke været på så mange rejser i Europa, udtaler generalvikar Emil Piront fra bispedømmet Lüttich i Østbelgien den 12.9. til det tyske, katolske ugeblad Die Tagespost. Generalvikaren nævner migration som en af en store udfordringer i Belgien. Den er et tema, som pave Frans givetvis vil tage op i Belgien og også ofte har taget op i taler, hvor han forsvarer migranternes rettigheder og opfordrer til større respekt og omsorg for dem.

I Belgien er Kirkens engagement i samfundet meget præget af traditionen efter Joseph Cardijn – en belgisk kardinal, der grundlagde den kristne arbejderungdoms bevægelse med mottoet se, vurder, gå til handling. Generalvikar Piront håber, at besøget bliver en opmuntring til kirken i Belgien til: ” at vi hører kaldet, føler, ser, at vi bliver opmuntrede til at leve vores tro konkret her i denne realitet, at vi bliver åbne over for chancen for at være en smeltedigel for forskellige kulturer. Hvis vi erfarer det som en gave, er det en god ting. Men det kan være, det følges ad med et kald til efterfølgelse, og så er det op til os at svare på det”, siger Piront, der nævner sekularisering og pædofiliskandaler som store udfordringer for Den katolske Kirke i Belgien. Paven vil under sit besøg i Belgien møde 15 pædofiliofre.

Stærk tilbagegang for Kirken i Belgien

Interessen for det officielle program har været stor. Alle 35.000 billetter til søndagsmessen på kong Baudouin-stadiet i Bruxelles blev lynhurtigt taget. Men tallene taler deres eget ubarmhjertige sprog om befolkningens opbakning til Kirken. Belgien er et af de mest sekulariserede lande i Europa. En officiel statistik fra 1900 hævdede, at 99 % af befolkningen var katolikker. I dag er katolikkernes andel af befolkningen sunket til 57 %, skriver vatikanisten John Allen den 22. 9. i Catholic Herald.

Messegangen er stærkt dalende og ligger officielt på mellem 6 og 10 %. En kirketælling foretaget den 3. søndag i oktober 2022 viste dog, at kun 172,968 havde fundet vej til kirkebænkene – hvilket var en andel på kun 2,6 % af medlemmerne, konstaterer Allen. Alene mellem 2017 og 2022 mistede den belgiske kirke 915 præster – hvilket er et fald på 33 %.

Katolske holdninger til emner som abort, fødselskontrol, rettigheder for homoseksuelle og kvindens stilling i samfundet nævnes af Allen som dybt upopulære i store dele af befolkningen. Belgien var det andet land i verden, der legaliserede ægteskab mellem to af samme køn.

Trods disse udfordringer står de katolske uddannelsesinstitutioner og hospitaler dog stadig stærkt i landet, skriver Allen.