Messe i ”periferiernes periferi”

Pave Frans besøger et af de mest utilgængelige steder på jorden

Lisbeth Rütz, Vatikanstaten

Kl. 11.30 lokal tid forlod pave Frans i dag mandag Port Moresby, hovedstaden i Papua Ny Guinea for at rejse videre til Dili, hovedstaden i Østtimor. Pave Frans har som den anden pave efter Johannes Paul II, der var på besøg i 1984 og 1995, besøgt Papua Ny Guinea – verdens næststørste ø efter Grønland. Papua Ny Guinea er med sine 600 øer et af verdens fjerneste og mest utilgængelige steder med den tredjestørste regnskov på jorden efter Amazonas og Congo. Det var under australsk overhøjhed indtil 1975.

Under sin sidste dag i Jakarta gentog paven, at klimakrisen er ”blevet en forhindring for folkenes vækst og fredelige sameksistens”, skriver det italienske dagblad Corriere della Sera.

Mod, skønhed og håb var pavens nøgleord under besøget, siger forfatteren og afrikaeksperten Anna Pozzi i Frontiere della speranza (håbets grænser) - en podcast udgivet af de pavelige missionsværker PIME og websitet Asia News i samarbejde med det katolske dagblad Avvenire. Der skal mod til at møde de massive udfordringer, befolkningen står overfor – både hvad angår klimaforandringer, korruption og spændinger som følge af voksende social ulighed. Øernes skønhed trues af udbytning af landets rige resourcer uden at det kommer befolkningen til gode; men der er også et håb i den enhed troen kan skabe på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Kirken i New Guinea er inde i en overgangsfase, hvor man bevæger sig fra at være en missionærkirke til at være en kirke styret af indfødte. Den katolske Kirke i Ny Guinea er rig på menneskelige resourcer, men fattig på økonomiske. Med sit besøg i det fattigste og mest afsides beliggende land i Oceanien understreger pave Frans sit ønske om at nå ud til periferierne – både de geografiske og de eksistentielle. Han ønsker at vise os billedet af en kirke, der omfavner kulturelle og sproglige forskelligheder, men er samlede i troen, siger Anna Pozzi.

Paven besøgte søndag byen Vanimo - af paven kaldet ”perferiernes periferi” – tæt på grænsen ind til Indonesien. Dermed holdt han et løfte, han tidligere har givet om at besøge de argentinske missionærer og søstre, der arbejder der. For et par år siden mødte han i Vatikanet den argentinske missionær Martin Prado. Prado arbejder sammen med andre missionærer og søstre i området for Instituto del Verbo Encarnado (IVE) – instituttet for Det inkarnerede Ord, der blev grundlagt i Argentina i 1984 og kom til Papua Ny Guinea i1997.

Gennem årene har pave Frans støttet missionen i Vanimo, og han kom ikke tomhændet. Med sig havde han over et ton tøj, medicin og legetøj til befolkningen. Søndag eftermiddag fejrede paven messe med omkring 20.000 lokale katolikker, hvoraf mange havde vandret i dagevis for at være med, fortæller Anna Pozzi.