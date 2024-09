”Indonesien og Vatikanet vil udbrede fredens og tolerancens ånd”, siger storimam.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den første tale, som paven onsdag holdt i Jakarta siddende ved siden af den afgående præsident Joko Widodo, var rettet mod de indonesiske myndigheder og det diplomatiske korps, men også mod hele verden, siger Giorgio Bernadelli, ansvarlig direktør for AsiaNews.it og bladet Mondo e Missione (verden og mission) på podcasten ”Frontiere di speranza” (håbets grænser), udgivet af det katolske dagblad Avvenire. Paven sagde i talen, at Den katolske Kirke ønsker at fremme dialogen mellem religionerne. Han understregede nødvendigheden af ”en fredelig og konstruktiv harmoni, der sikrer fred og forener kræfterne for at bekæmpe den ulighed og den nød, der endnu eksisterer i visse dele af landet”.

” Man kan på denne måde eliminere fordommene og få et klima af respekt og gensidig tillid til at vokse frem. Det er uundværligt for at tage kampen op mod de fælles udfordringer, blandt andet at bekæmpe ekstremisme og intolerance, som ved at forvanske religionen forsøger at få magt gennem brug af bedrageri og vold”, sagde paven.

I sin tale til paven understregede præsident Widodo, at ”forskellene er en gave; denne fredens og tolerancens ånd er det, som Indonesien og Vatikanet vil udbrede”.

Paven og storimamen underskriver fælleserklæring

Torsdag, på sit besøgs tredje dag, mødte pave Frans islamiske gejstlige i Istiqlalmoskeen, den største moske i Sydøstasien, og underskrev sammen med storimamen Nasaruddin Umar, Joint Declaration of Istiqlal 2024, der blandt andet erklærer: ”I dette dokument møder vi med ansvarlighed de alvorlige og nogle gange dramatiske kriser, der truer menneskehedens fremtid”. Her forpligter underskriverne sig til at finde ”det der forener hinsides forskelle”

”Jeg opmuntrer jer til at fortsætte på denne vej, så alle, ja alle ved at dyrke deres egen spiritualitet og praktisere deres egen religion kan vandre videre i vores søgen efter Gud og bidrage til at bygge åbne samfund, der er bygget på et fundament af gensidig respekt og kærlighed, hvor vi kan isolere det rigide, det fundamentalistiske og det ekstremistiske, der altid er farligt og ikke kan retfærdiggøres”, sagde paven.

Storimamens velkomst

Storimamen understregede i sin velkomsttale til pave Frans, at pavebesøget er en stor ære for Indonesien. Efter moskeerne i Mekka og Medina er Istiqlalmoskeen den tredjestørste i verden. Han fremhævede, at moskeen ” ikke blot er et kultsted for muslimer”, og at ”enhver er velkommen til at søge det gode for menneskeheden gennem denne moske”.

Storimamen fremhævede bygningen af ”venskabets tunnel”, der forbinder den katolske katedral og Istiqlalmoskeen på Uafhængighedspladsen. Han så Istiqlalmoskeen som melting pot for en pluralistisk nation som Inonesien, hvor monoteisme er et af de fem grundprincipper, som efter ide´ fra Indonesiens første præsident, Sukarno blev indskrevet i forfatningen.

Kilde: Corriere della Sera og Vatican News.