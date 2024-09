Dialog og gensidig respekt

Dialog mellem religionerne og særligt med islam er fokuspunkt på pave Frans´ 45. rejse.

Pave Frans indledte mandag sin 45. og hidtil længste apostoliske rejse på over 30.000 kilometer til Indonesien, Papua Ny Guinea, Østtimor og Singapore, fire lande i Asien og Oceanien. Rejsen var planlagt til afvikling allerede i 2020 – men måtte aflyses på grund af pandemien

Paven blev rørt, da en af de tilstedeværende journalister i flyet mod Indonesien overrakte ham en gave fra NGO´en Mediterranea Saving Humans – en lommelygte, som bådflygtninge i havsnød bruger for at udsende nødsignaler. Det skriver det italienske dagblad Corriere della Sera. Paven, der fylder 88 til december, har ikke i sinde at sætte farten ned, skriver bladet. ” Det er ikke er så let som i begyndelsen. Der er nogle begrænsninger med hensyn til at gå, men lad os nu se”. Sådan kommenterede den 87-årige pave, der kommer rundt i kørestol eller støttet til en stok og lider af kronisk bronkitis sidste år sin rejseaktivitet på vej til Marseille efter en lang rejse til Mongoliet. Paven vil under sin 12 dage lange rundrejse blandt andet besøge Singapore – en bystat med godt 5 millioner indbyggere og kinesisk flertal. Dialog med Kina prioriteres meget højt af Vatikanet, skriver Corriere della Sera. Vatikanstaten har ikke haft diplomatiske forbindelser med Kina siden 1951, da nuntius Antonio Riberi blev udvist. Pave Frans har ikke besøgt ”riget i midten”, men været i Korea som det første land og derefter i Sri Lanka, Filippinerne, Myanmar, Bangladesh, Thailand, Japan, Kazakstan og Mongoliet.

Som nogle af de temaer, der vil blive belyst i de 16 planlagte taler nævner Corriere della Sera fred, dialog mellem religionerne og særlig mellem Den katolske Kirke og islam, klimaforandringer, at verdenshavene stiger, følgerne af vild kapitalisme, små katolske mindretal, verdenssamfundets holdning til migranter og pædofiliskandaler i Den katolske Kirke.

I Istiqlal-moskeen – den største i Sydøstasien - vil paven torsdag møde repræsentanter for de officielt anerkendte, monoteistiske trossamfund i Indonesien – islam, buddhismen, konfucianismen, hinduismen og kristendommen.

Som symbol på religiøs tolerance i Indonesien er den katolske katedral Our Lady of the Assumption og Istiqlalmoskeen placeret over for hinanden på uafhængighedspladsen i Jakarta. De forbindes med hinanden gennem Venskabets Tunnel, et stort bygningsværk, der snart vil blive indviet.