Tusindvis af indonesere forbereder sig på at møde paven i Østtimor

Pave Frans´ besøg er et vigtigt skridt på vejen mod forsoning, siger ærkebiskoppen af Kunang.

Oversættelse ved Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

I den livlige by Kupang, der med sine 430.000 indbyggere er det største bycentrum i den vestlige del af øen Timor og hovedstad for den indonesiske provins Øst- Nusa Tenggara, forbereder hundreder af personer sig på at møde pave Frans, der fra den 2. til den 13. september vil besøge Indonesien, Papua Ny Guinea, Østtimor og Singapore. ”Det er varslet, at cirka 10.000 troende fra bispedømmerne Kupang og Atambua vil tage til den anden ende af øen for at deltage i Dili”, siger ærkebiskoppen af Kupang, monsignor Hironimus Pakaenoni, til pressebureauet Fides. De troende fra ærkebispedømmet Kupang vil ikke rejse til hovedstaden Jakarta, hvor paven vil opholde sig fra den 3. til den 6. september, men til den anden side af grænsen. Det er faktisk lettere at tage til Østtimor på en busrejse af cirka 10 timers varighed end at organisere en kostbar rejse til den indonesiske hovedstad.

Et meget aktivt ærkebispedømme

Ærkebispedømmet Kupang, der omfatter den centrale og vestlige del af Vesttimor og øerne Roti, Savu, Semau og Alor, omfatter mere end 1 million og 600.000 personer og er et af de få, der i Indonesien – landet med de 17.000 øer og den mest folkerige muslimske nation i verden - kan tælle flere kristne end muslimer. Lokalbefolkningen er protestanter for 60 %´s vedkommende – ca. 35 % er katolikker og kun 3-4% er muslimer. Der er 35 sogne, og alle ”registrerer en tilstrømning og massiv deltagelse af troende i Kirkens liv og sakramenterne”, understreger monsignor Pakaenoni, der tilføjer: ”troen er levende - det ser vi frem for alt blandt de unge. Vi ser det på præstekaldene, som Herren fortsætter med at give os: på forskolen til præsteseminariet har vi mere end 100 drenge og 90 på præsteseminariet. ” “ Evangeliet fortsætter med at tiltrække de unge”, siger prælaten, som for nylig fejrede diakonvielse for 14 unge mænd, der om kort tid bliver præster. Den lokale katolske kirke driver mere end 90 katolske skoler fra grundskolen til videregående skoler. Det sker takket være hjælp fra 53 religiøse kongregationer.

Kirke og myndigheder på arbejde

"Vi samarbejder – forklarer monsignor Pakaenoni – med den indonesiske regering for at hjælpe katolikkerne med at være til stede ved pavebesøget i Dili. Vi har bedt præster, søstre og troende om at lade sig registrere i sognene. Og bispedømmet har lavet aftaler med immigrations-myndighederne for at udarbejde rejsedokumenter. Mange troende har ikke pas og der vil ved denne specielle anledning komme en specialtilladelse til dem, der kun gælder til pilgrimsrejsen, forklarer prælaten. De har lavet en speciel procedure med udstedelse af pas inden for tre dage. ”. I Dili, der er hovedstad i Østtimor, vil man modtage pave Frans fra den 9. til den 11. september efter opholdene i Indonesien og Papua Ny Guinea – man forudser altså, at der også vil være indonesiske troende til stede. “ Der er fuld enighed med bispekonferencen for Østtimor om, at man skal sørge for at tage imod, for gæstfrihed og for at støtte de indonesiske pilgrimme. Man skal sørge for modtagelsen, for overnatning og for hjælp til de indonesiske pilgrimme. Organiseringen er i fuld gang”, afslører ærkebiskoppen.

Messen i Dili bliver et betydningsfuldt øjeblik

Blandt de øjeblikke, man venter allermest på, vil være pavens messe den 10. september på Tesitolu-promenaden i udkanten af Dili, hvor også pave Johannes Paul II fejrede messen under sit besøg i 1987, da Østtimor var under indonesisk overherredømme. Efter 1999, da Østtimor med en afstemning under FN´s opsyn erklærede sig uafhængig, fulgte en tid med spændinger og forvirring, markeret af vold og massakrer fra de pro-indonesiske militser, mens en strøm af fordrevne, der var flygtet fra Østtimor kom til Atambua og Kupang, hvor det katolske samfund engagerede sig med forskellige solidaritetsinitiativer. Der var 250.000 flygtninge, som derefter gradvist vendte tilbage til Østtimor. Det var en forsoningens vej, der foregik både på det psykologiske og det åndelige plan. Dette har læget næsten alle fortidens sår. ” "Pavens tilstedeværelse vil kunne sanktionere og besegle, at man igen nærmer sig hinanden og forsones”, siger monsignor Pakaenoni . ”Han besøger hele befolkningen – ikke kun katolikkerne. Det skal siges, at der mellem kirkerne i Vest- og Østtimor ikke er nogen problemer, og vi har fuldt fællesskab med hinanden”. Der er dog stadig vanskeligheder og lidelser blandt folk og “ i de familier der har mistet deres kære under voldshandlinger og stadig ser bødler fra den anden side af grænsen,” fortsætter prælaten. Han ser pavens besøg som et tegn fra Forsynet, ”fordi det kan blive et særlig nådens øjeblik ”, “et øjeblik af længsel og modtagelse af tilgivelse i troen på den Gud, der læger alle sår”. “Som katolikker kan vi være mæglere og fremme denne proces”, konkluderer ærkebiskoppen af Kupang.