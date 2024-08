Roms Betlehem

Den 1. januar 2025 vil pave Frans åbne den hellige port til Santa Maria Maggiore-kirken i Rom. Basilikaen blev rejst efter ønske af pave Liberius på det sted, hvor der i august 359 skete et ”snemirakel”. I kirken opbevares relikvierne af Jesu vugge. Den kaldes derfor også Sancta Maria ad Praesepem.

Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

En fantastisk begivenhed. Midt om sommeren faldt der sne i Rom. Netop som jomfru Maria havde afsløret i et syn for pave Liberius – Peters 36. efterfølger.

Omridset aftegnet i sneen

Det er den 5. august 359. Esquiliner-højen bliver hvid. Snefnug på jorden markerer omridset til dér, hvor der skal bygges en kirke indviet til jomfru Maria. Det er Santa Maria Maggiore-kirken –kaldet ”den liberianske ”. Man kan se en fremstilling af drømmen i Filippo Rusutis mosaikker fra ca. 1300 i kirkens forhal.

“ Den oprindelige kirke så selvfølgelig ikke ud som den, vi har nu. Det var en meget mere beskeden basilika, med kun et skib”, forklarer monsignor Ivan Ricupero, ceremonimester i den pavelige basilika Santa Maria Maggiore.“ Resten er blevet tilføjet i århundredernes løb. Basilikaen blev faktisk genopbygget i 432 med pave Sixtus III. Mosaikkerne i triumfbuen minder om dette historiske øjeblik”.

Det andet Betlehem

Med Sixtus III fik basilikaen straks karakter af et ”andet Betlehem”. Inde i kirken blev der bygget et bederum for krybben - en tro kopi af grotten, hvor Jesus blev født. Grotten er bygget af sten fra Det hellige Land. Omkring midten af det 7. århundrede – mere præcist i 644 - kom den kostbare gave hertil fra den daværende patriark af Jerusalem, Sankt Onofrius. Han gav den til Teodoros I, der stammede fra Jerusalem. Det drejer sig om relikvien af den hellige krybbe eller cunabulum.

Den kostbare relikvie

På den tid havde talrige persiske angreb ødelagt mange af de steder, der er knyttet til mindet om Jesu liv. Den kommende helgen, munk og teolog, brændende af trosiver og forsvarer for ortodoksien gav paven brædder af morbærtræ, der kom fra krybben i Betlehem sammen med det stof, som Jesu lille krop blev svøbt i ifølge traditionen. Endnu i dag opbevarer man dem i det kostbare relikviegemme af krystal, der er smykket af basrelieffer af sølv og udfærdiget af Giuseppe Valadier i de første år af 1800-tallet.

Den er anbragt i Confessio – dekoreret med mere end 70 forskellige slags marmor givet af Pius IX, som mindes med en gigantisk knælende statue og med blikket rettet mod mosaikken i absis, hvor Jomfruens kroning er afbildet.

Den første julenatsmesse

Det er følgelig ikke et tilfælde, når den liberianske basilika, der i århundreder kaldtes Sancta Maria ad Praesepem, blev et mål for pilgrimme, der ankom på de romerske veje i anledning af julefesten. Basilikaen blev også mål for stor fromhed og gavmildhed fra pavers og kongers side. “ Fra det øjeblik fejres i denne basilika messen julenat”, fortsætter monsignor Ricupero. ”Kun få ved, at den første julemesse foregik her. Efterfølgende er denne skik ført videre og er blevet til en liturgisk tradition for Den katolske Kirke i hele verden.

I århundreder kom paven her den 24. december for at præsidere ved messen. Og lige til før pandemien blev relikviet båret i procession langs sideskibene, mens Gloria blev sunget. Fra sidste år - præciserer præsten h- har vi besluttet igen at udstille den uden for sit glasskrin– højt opløftet så det kan tilbedes julenat og lige til Hellig tre Konger”.

Flytningen fra krybbekapellet

Det gamle krybbekapel, der oprindeligt befandt sig i højre sideskab af basilikaen, blev ved et sofistikeret system af taljer og hejsemaskineri - udtænkt af arkitekten Domenico Fontana - flyttet til under det imponerende bronzetabernakel i det monumentale kapel for Det allerhelligste Sakramente, der blev bygget i 1590 af pave Sixtus V Peretti i respekt for retningslinjerne i Trento- koncilet.

Sankt Ignatius´første messe og Sankt Gaetano af Thienes vision

Omgivet af fresker, der er helliget Kristi forfædre og historierne om jomfru Maria, fremstilles renæsssancepaven på den venstre væg i kapellet i sit begravelsesmonument med øjnene direkte rettede mod det middelalderlige alter fra krybbeoratoriet, hvor Sankt Gaetano af Thiene i julenætterne 1517 og 1538 havde en mystisk vision af Jesusbarnet og hvor Sankt Ignatius af Loyola fejrede sin første messe. “Grundlæggeren af Jesu Selskab,” forklarer monsignor Ivan Ricupero, “ville have fejret den i Betlehem ; men det lykkedes ham ikke på grund af en række hændelser. Han aflagde dette løfte her i Santa Maria Maggiore, der anses for Roms Betlehem”.

Arnolfos krybbe

På dette sted blev opstillet det, der regnes for historiens ældste krybbefremstilling i form af en skulptur. Skulpturen blev udfærdiget i 1289 af Arnolfo di Cambio efter bestilling af den første franciskanske pave Nicolaus IV mindre end 70 år efter den levende opførelse af Kristi fødsel som den hellige Frans ønskede det i Greccio.

Fra dette unikke hovedværk i middelalderlig skulptur, som også maleren, arkitekten og kunstnerbiografen Giorgio Vasari (1511-174) nævner, er der mindst fem originale marmorstatuer tilbage med figurerne af Den hellige Josef, de to stående hellige tre Konger, en konge der knæler i bøn samt hovederne fra oksen og æslet. Derudover er der en Madonna med barnet siddende på et klippestykke og af større dimensioner på cirka en meters højde. Det er omstridt, om Arnolfo kan tilskrives denne sidste, der ifølge nogle lærde er fremstillet i 1500-tallet. Spor af pigment på stenen fortæller, at den originale krybbe i sten hvis nøjagtige antal skulpturer man ikke kender, var farvelagt.

Santa Maria Maggiore på vej mod jubelåret

Som hyrderne af englen blev kaldt til Herrens fødsel, vil mange pilgrimme i det hellige år 2025 komme til pave Liberius´ basilika, Vestens Betlehem.

På vej gennem det store liturgiske rum vil deres blikke blive tiltrukket af talrige mosaikker, malerier og skulpturer af stor værdi – de kostbare relikvier - Jomfruens kappe, strå og panniculum, - det klæde der blev svøbt om Jesusbarnets krop.

Salus Populi Romani og Matteo Ricci

Endelig bør man også gøre ophold hos Salus Populi Romani, den ikon, der efter traditionen skal være malet af Den hellige Lukas, værnehelgen for malerne, men som de nyeste studier har placeret i en periode mellem det 9. og det 11. århundrede. “ Det er et billede, der er dyrebart i pavernes andagt – og specielt spiller en stor rolle for pave Frans, der tager herhen ved begyndelsen og afslutningen af hver af sine apostoliske rejser”, kommenterer monsignor Ricupero. ” Andagten er meget udbredt blandt jesuitterne - kun få ved, at da Matteo Ricci begyndte på sin mission i Kina, fik han fra paven en lille kopi af Salus, som han tog med sig”.

Undersøgelserne af relikvien

Det vil være meget vigtigt under et besøg i jubelåret i Santa Maria Maggiore, at man dvæler i bøn under højaltret ved relikvierne af den hellige vugge, hvis historiske og andagtsmæssige værdi for nylig er blevet vurderet i videnskabelige studier.

Det pollen, der er blevet fundet inden i brædderne af morbærtræ, er blevet sporet tilbage til det geografiske område omkring Betlehem og til Jesu tid. En bekræftelse af det, der er bevidnet gennem århundreder - blandt andet også af den hellige Hieronymus, hvis jordiske rester opbevares i Santa Maria Maggiore.

“ Resterne– minder ceremonimesteren i Santa Maria Maggiore om – blev fundet frem i 2018. Anledningen kom ved pave Frans´ beslutning om at give et fragment af brædderne til kustoderne for Det hellige Land i november 2019".

Den port der fører ind til inkarnationens mysterium

Nytårsdag næste år vil paven åbne Den hellige Port i Santa Maria Maggiore på festdagen for Maria, Guds højhellige Mor. “ Allerede fra 1390 – konkluderer monsignor Ivan Ricupero – er der vidnesbyrd om, at der var en hellig port her, som de troende kunne gå igennem for at modtage afladens gave. At besøge denne basilika, der er forbundet med Herrens fødsel, er for pilgrimmene og turisterne en lejlighed til at nærme sig Inkarnationens store mysterium”.