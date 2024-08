Pave Frans besøger det største muslimske land i verden

Indonesien første stop på pavens rejse fra den 2. til den 13. september.

Lisbeth Rütz Vatikanstaten

Den 87-årige pave Frans gør sig klar til endnu en apostolisk rejse – denne gang til Asien. Under sin 12 dage lange rejse til fire meget forskellige lande i Asien og Oceanien vil paven holde i alt 16 taler. Indonesien – verdens største muslimske land - bliver det første land, han besøger. ”Intet land ligger langt væk for paven”, siger Gianni Criveller, professor ved PIME – det pavelige institut for missionsteologi i podcasten ”Perche´ il papa va cosi`lontano?” (hvorfor rejser paven så langt væk?). Podcasten udgives af Avvenire – et italiensk, katolsk dagblad. ”Indonesien bliver første stop på rejsen. Her er der et stort katolsk mindretal med mange præste- og ordenskald, og derfor er landet interessant set ud fra et evangeliseringsperspektiv”, siger Gianni Criveller. Efter Indonesien går rejsen til Papua Ny Guinea – en tidligere portugisisk koloni, der udgør den østlige del af øen Ny Guinea, der ligger nord for Australien og vest for Indonesien. Den vestlige del er en tidligere hollandsk koloni, som nu er indlemmet i Indonesien.

Efter Papua Ny Guinea sættes kursen mod Østtimor, der bortset fra Filippinerne er det eneste katolske land i Asien. Landet har godt 1,3 millioner indbyggere og er en selvstændig republik, der består af den østlige del af øen Timor, som ligger mellem Australien og Indonesien. Vesttimor, der er en tidligere hollandsk koloni, er i dag i indonesisk besiddelse. Østtimor opnåede uafhængighed af Portugal i 1975 og fra Indonesien i 2002 efter en lang og blodig uafhængighedskrig fra 1970´erne til 2002. Landets historie er stærkt præget af dets fortid som portugisisk koloni. Sidste stop på rejsen bliver Singapore- en bystat med ca. 5,5 millioner indbyggere, hvor der ifølge Criveller er fredelig sameksistens mellem tre forskellige befolkningsgrupper – malayerne, kineserne og inderne. I landet er engelsk, malajisk, kinesisk og tamilsk officielle sprog.

Et af formålene med rejsen er at styrke missionsånden, siger Criveller: ”At missionere er lige som at så et lille frø. Siden bliver det til en stor plante Men det at forkynde evangeliet kan ikke kun gøres op i tal. Pavens rejse er en missionsrejse, og han opfordrer os til at sætte os ud over vores magelighed”.