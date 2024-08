120.000 blev en augustnat tvunget til at forlade deres hjem i Nordirak på grund af jihadisternes fremrykning. ”Isis tabte; men ideologien er stadig stærk. Kun 60 % af dem, der flygtede, er vendt tilbage. Det udsætter en af de ældste kristne befolkninger i verden for en risiko”.Den kaldæiske patriark Sako kommenterer de kristnes flugt fra Nineveh-sletten for ti år siden.

“ En kollektiv tragedie vendt mod de kristne og de andre mindretal, som stadig står prentet i sindene. Det er sandt, ISIS har lidt nederlag; men dens ideologi er stadig stærk og ikke bare i Irak”. Det understreger kardinal Louis Raphaël Sako, den kaldæiske patriark af Bagdad, der over for nyhedsbureauet Fides minder om de ti år, der er gået siden islamisk stats jihadisters fordrivelse af kristne fra Nineveh-sletten. Jihadisterne forsøgte at indsætte kalifatet ved grænsen mellem Irak og Syrien. 120.000 kristne blev tvunget til at forlade deres hjem og alt hvad de ejede natten mellem den 6. og den 7. august 2014. Sako udtrykker sin dybe beklagelse over, at kun 60% er vendt tilbage- ofte med manglende familiemedlemmer og medlemmer, der er meget gamle. Derved udsættes en af de ældste kristne befolkninger i verden for risiko.

Flugten til det irakiske Kurdistan

Til Nineveh-slettens landsbyer som for eksempel Kramles og Tilkif var der allerede fra slutningen af juni 2014 ankommet cirka 1.200 kristne familier, der var flygtede fra Mosul – en af de første irakiske byer, der kom under Islamisk Stats kontrol. Deres huse var blevet mærkede med et bogstav ”N” som nazaræer. Flugt eller død var eneste alternativ til konversion til Islam. En stor del af dem flygtede til det irakiske Kurdistan efter lang tids venten, og endnu i dag udgør kristne 7 % af de 600.000 fordrevne i den nordlige del af landet. Hovedparten opholder sig i Erbil-distriktet.

Borgere med lige forpligtelser

“Man anslår, at cirka 100 kristne familier hver måned forlader Irak”, understreger kardinal Sako. Mellem årsagerne ud over traumer fra krigen er den sekterisme, der ofte dominerer i landet, ”den bekymrende aktuelle situation i Mellemøsten og frygten for en totalkrig”. I Irak siger patriarken ”er det nødvendigt med en moderne, demokratisk civilstat, der er baseret på medborgerskab. Man kan ikke længere tale om flertal, mindretal, kristne, jøder, shia-muslimer, sunnier, yazidier og så videre, men om borgere. Alle er vi borgere med lige rettigheder og pligter”.

En vedvarende udvandring

Ved begyndelsen af det 21. århundrede var der alene i Mosul mere end 100.000 til stede, og antallet af dem var allerede dengang formindsket med stigningen i sekterisk vold efter Saddam Hussein-regimets fald i 2003. Mange emigrerede, og vendte så tilbage fra Nordamerika, Europa og Australien. Mere end en million kristne er flygtede, ikke blot fra Nordirak, men også fra byer som Basra, hvor der i dag lever 300 kristne familier, mens der for 50 år siden var 5.000.