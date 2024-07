Programmet for pavens besøg i Belgien og Luxemburg er klart

Pave Frans rejser fra den 26. til den 29. september. Han skal møde præster, unge og repræsentanter for myndighederne. I Bruxelles møder han kongen og menigheden ved det gamle universitet i Louvain.

Vatican News Oversættelse : Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Adskillige møder og aftaler udgør programmet for de fire dage, paven er på apostolisk rejse i Belgien og Luxemburg fra den 26. til den 29. september. Vatikanets pressecenter har bekendtgjort det officielle program for pavens internationale besøg.

Ankomst til Luxemburg

Første del af rejsen vil foregå i Luxemburg, hvor paven vil ankomme om formiddagen torsdag den 26. september efter to timers flyvning. Afrejsen fra den internationale lufthavn Roma- Fiumicino er planlagt til kl. 8.05 – kl. 10 vil pavens fly lande i lufthavnen Luxemburg/Findel, hvor ankomstceremonien vil blive afholdt.

Kl. 10.45 vil der være høflighedsvisit hos storhertugen af Luxemburg i det storhertugelige palads. Den efterfølges af mødet med premierministeren kl. 11.15 og kl. 11.50 med repræsentanter for myndighederne, civilsamfundet og det diplomatiske korps ved “Cercle Cité”. Der vil pave Frans holde sin første tale.

Møde med det katolske samfund og afrejse til Bruxelles

Om eftermiddagen kl. 16.30 vil paven holde den anden tale. Talen for det katolske samfund vil blive holdt i Notre-Dame katedralen i Luxemburg. Paven tager afsked fra Luxemburg kl. 17.45 ved afskedsceremonien i Luxemburg/Findel-lufthavnen. Kl. 18.15 er det tid at rejse til Bruxelles. Han ankommer til den belgiske hovedstad kl. 19.10 og lander på Melsbroek-basen, hvor velkomstceremonien vil blive afholdt.

Møde med den belgiske konge, myndigheder og undervisere ved universitetet i Louvain

Rejsens anden dag, fredag den 27. september, begynder kl. 9.15 med høflighedsvisit hos den belgiske konge i Laeken-slottet. Kl. 9.45 følger mødet med premierministeren og kl. 10 mødet med myndighederne og repræsentanter for civilsamfundet. Ved denne lejlighed er der planlagt en tale af paven. Om eftermiddagen kl. 16.30 vil pave Frans møde universitetslærerne i “Promotiezaal” i “Katholieke Universiteit Leuven” – det katolske universitet i Louvain. Det katolske universitet i Louvain, et af de ældste i Europa, fejrer i 2025 600- års jubilæet for sin grundlæggelse. Også til den lejlighed er der planlagt en tale.

Møde med præsteskabet og de unge

Lørdag den 28. september vil begynde med et møde med biskopper, præster, diakoner, gudviede og pastoralarbejdere i Det hellige Hjertes basilika i Koekelberg. Paven vil her holde tale. Mødet vil finde sted kl. 10. Og kl. 16.30 vil der være møde med de universitetsstuderende i aulaen på det katolske universitet i Louvain-La-Neuve. Her er der også planlagt en tale. Til slut – som det er sædvane ved alle apostoliske rejser – vil man holde et privat møde mellem paven og jesuitter på Saint Michel-kollegiet.

Afslutningsmessen

Hele turen slutter søndag den 29. september med messe kl. 10 på kong Baudouin-stadion. Paven vil prædike og recitere Angelus med de tilstedeværende. Kl. 12.15 vil man køre til afskedsceremoni i Melsbroek-basen. Kl. 12.45 går turen mod Rom, hvor landingen i Roma/Fiumicino lufthavnen er planlagt til kl. 14.55.