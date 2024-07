Statssekretæren blev modtaget i Kyiv af det ukrainske statsoverhoved. Han forsikrede ham om, at paven følger situationen i Ukraine. Kardinalen fik en høj, national æresbevisning

Vatican News Oversættelse ved Lisbeth Rütz, Vatikanstaten

Kardinal Pietro Parolins møder i disse dage med lederne og myndighederne i Ukraine havde tirsdag den 23. et centralt momentum med samtalen mellem statssekretæren og præsident Volodomyr Zelenskyy. I en meddelelse på X bragte statssekretæren nyheden og meddelte, at han havde forsikret statsoverhovedet om ”pavens nærhed og engagement i at finde en retfærdig og vedvarende fred for det martrede Ukraine.” I løbet af mødet gav den ukrainske præsident kardinal Parolin Den ukrainske Fortjenstorden - en høj, national æresbevisning.

Allerede i juni sidste år modtog Zelenskyy en udsendt fra pave Frans. Dengang var det Matteo Zuppi, kardinal af Bologna og leder af den italienske bispekonference, der besøgte den ukrainske præsident, som for sit eget vedkommende har haft flere lejligheder til at tale med paven. Det skete sidste gang for lidt over en måned siden ved G7-mødet, der fandt sted i Italien ved Borgo Egnazia i Apulien, da pave Frans og Zelenskyy gav hinanden et håndtryk under et af de bilaterale møder, som paven havde med nogle af de ledere, der var til stede på topmødet. Den forudgående samtale fandt sted den 28. december 2023, hvor Zelenskyy på sin X-konto havde omtalt en telefonsamtale med pave Frans, hvor de udvekslede julehilsener. Også ved den lejlighed blev ønsket om ”en retfærdig fred for os alle” understreget og Vatikanets værdsættelse af præsidentens fredsplan udtrykt.

Forudgående samtaler med paven

Tidligere i år havde paven modtaget den ukrainske præsident i Vatikanet den 13. maj, det andet personlige møde efter mødet i 2020 og det første møde efter den russiske invasion af Ukraine. Den 26. februar 2022 - to dage efter at krigen var brudt ud refererede Zelenskyy, at pave Frans havde udtrykt dyb smerte over hvad der var ved at ske, og for sit eget vedkommende sagde præsidenten, at det ukrainske folk kunne mærke pavens åndelige støtte.

Der fulgte en senere telefonsamtale den 22. marts 2022. Zelenskyy informerede på Twitter om, at han havde omtalt ” den vanskelige humanitære situation og de russiske troppers blokering af nødhjælpskorridorerne” for pave Frans. Han sagde, at han så ”med velvilje på Den hellige Stols mæglerrolle for at gøre en ende på den menneskelige lidelse”.

I en anden telefonsamtale den 12. august 2022 sagde den ukrainske præsident, at i samtalen havde man talt om de rædsler, befolkningen gennemgår på grund af den russiske invasion. Zelensky udtrykte taknemmelighed over pavens bønner for Ukraine og så frem til et besøg af ham i Kyiv.