Abbe´ Pierre anklaget for seksuelle overgreb (AFP or licensors)

Mindst 7 formodede ofre i rapport bestilt af Emmaus-bevægelsen

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

I en rapport bestilt af Emmaus-bevægelsen og offentliggjort onsdag anklages abbe´ Pierre – grundlæggeren af den verdensomspændende organisation Emmaus – for seksuelle overgreb mod kvinder fra slutningen af 70´erne til 2005 – to år før hans død i 2007. Den 8 sider lange rapport er bestilt i 2023 af Emmaus International, Emmaus France og Fondation Abbe´Pierre. Den bygger på interviews, der er foretaget mellem den 10. april og den 5. juni i år med 12 personer. Rapporten er redigeret af Caroline de Haas og udarbejdet af Groupe Egaé, et firma, der er grundlagt af Caroline de Haas og specialiseret i forebyggelse og afdækning af misbrug. Rapporten blev bestilt, efter at en kvinde i 2023 anmeldte et overgreb, som abbe´ Pierre skal have begået mod hende, til Emmaus-bevægelsen. Undersøgelsens tekst er offentliggjort på de tre bevægelsers hjemmeside. Ifølge rapporten kan nogle af handlingerne klassificeres som seksuelle overgreb, mens andre kan karakteriseres som sexistiske bemærkninger eller tilnærmelser, skriver det italienske dagblad Corriere della Sera.

Flertallet af de syv formodede ofre, hvoraf det ene var umyndigt, da overgrebene skal have fundet sted, var ansatte eller frivillige i Emmausbevægelsen. Fem potentielle ofre er identificerede, men endnu ikke interviewet. Andre formodede ofre har ikke ønsket at deltage eller har ikke været mulige at opspore.

Abbe Pierre (1912 – 2007) blev født i Lyon. Som 18-årig trådte han ind i capucinerordenen, som han senere måtte forlade på grund af en lungesygdom. Hans fødenavn var Henri Antoine Grouès; men under krigen, hvor han gik ind i modstandsbevægelsen og smuglede adskillige jøder ud af Frankrig, tog han dæknavnet Abbe´ Pierre. I tre perioder sad han i l ´Assemblée Nationale – det franske deputeretkammer. Sideløbende med sit politiske arbejde var han aktiv i græsrodsarbejde og grundlagde i 1949 Emmaus – en bevægelse der arbejdede for de mest marginaliserede i samfundet – hjemløse, fattige og flygtninge. I dag arbejder bevægelsen over hele verden. Abbe´ Pierre blev 16 gange valgt som årets mest populære franskmand og flere gange foreslået til Nobels fredspris. Abbe´Pierre døde i 2007 i en alder af 94 år.

Søster Veronique Magron, præsident for de franske ordensfolks sammenslutning, udtaler til det franske dagblad le Figaro, at hun er bedrøvet, men også vred over rapportens resultater og siger: ”Abbe´ Pierre misbrugte i meget alvorlig grad sin position for at gøre sin indflydelse gældende og gøre sine overgreb mulige. For hans handlen forhindrede indiskutabelt dem, der var omkring ham, i at vise årvågenhed, kritisk sans og måske også mod stillet over for hans uværdige og utilgivelige opførsel”

I en udtalelse på mediet X fortæller den franske bispekonference, at den ”med smerte” har erfaret, hvad ansatte og frivillige i Emmaus-bevægelsen har været udsat for. Den forsikrer kvinderne om sin ”medfølelse”, udtrykker ”skam” og erklærer, at den vil gøre alt for at Kirken kan blive ”et sikkert hjem”.