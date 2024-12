Zamyslenie pápežského kazateľa k Tretej adventnej nedeli

Prinášame úvahu na Tretiu adventnú nedeľu, ktorú pripravil nový kazateľ Pápežského domu, páter Roberto Pasolini, OFM Cap.

 

Tretia adventná nedeľa sa nazýva „Gaudete“, pretože v nej zaznieva pozvanie radovať sa, vždy sa tešiť v Pánovi. Blížia sa Vianoce a nevyhnutnosťou je začať sa radovať z tejto výnimočnej veci, ktorou je vtelenie Boha do nášho ľudstva. Nie vždy je však ľahké zosúladiť sa s pozvaním radovať sa, pretože je to pocit, ktorý ak ho nemáme, nemôžeme ho veľmi simulovať. Preto je veľmi cenná otázka, ktorú budeme počuť v evanjeliu, kde sa zástupy pýtajú Jána Krstiteľa: „Čo máme robiť?“.

A Ján dáva rady tak trochu všetkým, ktoré by mohli byť naozaj cenné aj pre nás, aby nás priviedli späť na cestu k radosti, napríklad ak sme ju stratili. Ján hovorí: „Podeľte sa o to, čo máte. Ak máte dve veci: jednu dajte druhým“. Iným hovorí: „Nič nevymáhajte, nič nepredstierajte, nežite v očakávaní vecí, ktoré nikdy neprídu“. A iným hovorí: „Nevyužívajte svoju úlohu, nezaobchádzajte s druhými zle, ale dobre používajte to, čo máte“. To všetko sú rady zdanlivo veľmi vzdialené od toho, čo by sme nazvali radosťou, šťastím.

A predsa možno práve odtiaľto musíme znovu začať. Ak nemáme radosť alebo ju niekedy strácame, cesta k jej opätovnému nájdeniu vedie vždy cez to, že začneme robiť malé veci, ktoré nás vrátia do rovnováhy so sebou samými, s tým, čo nám Boh dal, a s druhými. Potom príde Duch Svätý a oheň, ako to sľubuje Ján Krstiteľ, čiže vtedy príde radosť: keď dáme svoj život opäť do poriadku a začneme ho opäť žiť podľa jeho hlavných požiadaviek. Je tu priam toto prisľúbenie: že Pán zruší tvoje odsúdenie a rozpráši tvojich nepriateľov. Ak začneme znova robiť to, čo je dobré, čo je správne, čo sa od nás očakáva, to je to cesta, ktorá nás potom môže priviesť aj k tomu, aby sme znova objavili radosť zo života a z očakávania Pánovho príchodu.

Preklad Zuzana Klimanová

Titulky Patrik Hajdu