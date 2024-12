Zamyslenie pápežského kazateľa k adventnej nedeli (2): Panna Mária je otvorená dialógu s Bohom

Prinášame úvahu na druhú adventnú nedeľu, ktorú pripravil nový kazateľ Pápežského domu, páter Roberto Pasolini, OFM Cap.

Druhá adventná nedeľa

V tento rok v druhú adventnú nedeľu slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to veľká pomoc pre náš modlitebný program, pretože v Márii vidíme stvorenie, ktoré je úplne otvorené dialógu s Bohom a schopnosti plniť jeho vôľu. Vieme, že Mária je oslobodená od prvotného hriechu, dokonca aj od jeho následkov.

Ako nám pripomína čítanie z knihy Genezis, ťažkým dôsledkom hriechu je, že človek sa skrýva a bojí sa Boha. Pretože hriech je toto: je to odcudzenie sa Bohu. Mária sa Boha nebojí, a preto sa otvára úžasnej možnosti počúvať jeho slovo a prijímať ho, až sa stáva Božou Matkou, až sa vo jej tele zrodí Boží Syn. To, čo prežívala Mária, je jedinečné, ale aj my kresťania sme sa krstom stali - ako nám pripomína Pavol - svätými a nepoškvrnenými pred Bohom, teda schopnými viesť s ním dialóg a plniť jeho vôľu.

Do pozornosti 30/11/2024 Zamyslenie pápežského kazateľa k adventnej nedeli (1): Otvárajme oči a srdcia Nový kazateľ Pápežského domu, páter Roberto Pasolini, OFM Cap., ponúka úvahu na prvú adventnú nedeľu. Pripomína nám, že Advent je čas prebudiť našu prezieravosť a úžas tvárou v ...

Takže počúvaním Máriinej skúsenosti sa skutočne môžeme naučiť, ako robiť to isté. Keď sa anjel predstavuje Márii, Panna vstupuje do dialógu s Božím slovom: „Ako sa to má stať?“. Je to otázka niekoho, kto sa stáva zvedavým, kto sa nadchýna tým, čo jej Boh hovorí. A po prijatí veľkosti, krásy tohto volania Mária hovorí: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Dáva plný, šťastný, radostný súhlas a anjel od nej odchádza. Aj tento detail je veľmi krásny, pretože keď počúvame Boží hlas, trochu sa bojíme, ale ak sa ho pýtame, pochopíme, že môžeme povedať svoje „áno“. A v tom momente sme slobodní, môžeme sa stať plne zodpovednými za svoj život so slobodou a tvorivosťou. Aj toto nám pripomína slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Preklad a spracovanie: otec Martin Jarábek, Patrik Hajdu