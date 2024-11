Jubileum 2025: V Ríme je zdarma vystavené Chagallovo Biele ukrižovanie

V Rímskom Paláci Cipolla na Via del Corso je pre verejnosť vystavené obľúbené dielo pápeža Františka „Biele ukrižovanie“ od Marca Chagalla - mocná maľba, ktorá je volaním proti hrôzam sveta a zároveň ukazuje cestu miernosti a lásky ako kľúč k spáse. Ide o štvrté z podujatí plánovaných na Svätý rok 2025 v rámci prehliadky „Jubileum je kultúra“ pripravovanej Dikastériom pre evanjelizáciu. Otvorené bude bezplatne do 27. januára 2025.

Maria Milvia Morciano, Zuzana Klimanová – Vatican News

Chagalovo dielo, ktoré zapožičal Umelecký inštitút z Chicaga (Art Institute od Chicago), je v Ríme vystavené od stredy 27. novembra. Tento obraz je vôbec po prvýkrát v Taliansku.

Kríž, univerzálny symbol

Marc Chagall, ruský maliar, ktorý sa stal naturalizovaným Francúzom, pôvodom chasidský žid, sa narodil v bieloruskom meste Lëzna v roku 1887 a zomrel v Saint-Paul-de-Vence v roku 1985. Biele ukrižovanie namaľoval hneď po noci z 9. na 10. novembra 1938, nazývanej „Krištáľová noc“, ktorá bola dôležitým a programovým momentom eskalácie nacistického antisemitistického násilia. Nie je to jediné ukrižovanie, ktoré maliar namaľoval, a nie je paradoxné, že on, Žid, si vybral symbol kresťanského náboženstva: v Kristovi videl spravodlivého človeka, v ktorom sa odrážajú všetky prenasledovania židovského ľudu. Maľba je plná historických a symbolických odkazov. Je to silný výkrik proti násiliu sveta, v strede ktorého sa dvíha kríž osvietený bielym svetlom, symbolom čistoty, kde sa stretávajú význam života a smrti a stávajú sa večnosťou.

„Svetlo, ktoré zostupuje na nevinného a úplne pokojného Ježiša, je dôkazom toho, že nenávisť si nedokáže získať všetkých. V Ježišovi nenašla miesto, a to nás upokojuje. Znamená to, že človek, ak chce, jej môže odolať a to je dôvod na nádej“, povedal pre vatikánske médiá diecézny kňaz Alessio Geretti, kurátor výstavy.

