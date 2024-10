Jubileum nádeje bude aj v znamení koncertov a výstav

Vatikánske tlačové stredisko predstavilo v pondelok 28. októbra kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať pred oficiálnym otvorením Jubilejného roka 2025 a Pavilónu Svätej stolice na výstave Expo Osaka 2025. Predstavený bol aj maskot Svetlo (Luce) - malé pútnické dievčatko vytvorené v komiksovom štýle manga.

Svätá stolica bude na Expo Osaka 2025 vystavovať dielo slávneho maliara Caravaggia,

Sňatie z kríža. Ide o jediné dielo majstra zo 17. storočia, ktoré sa nachádza vo Vatikánskych múzeách. Do Ríma sa pri príležitosti Jubilejného roka dostane dielo Biele ukrižovanie od Marca Chagalla, obraz, ktorý si obľúbil pápež František. Oba obrazy sú symbolom nádeje – motta Jubilejného roka.

Na tlačovej konferencii predstavili aj maskota Jubilejného roka na medzinárodnom veľtrhu komiksov a hier –– je ním malá pútnička menom Svetlo v žltom kabáte s kapucňou. Ide o grafiku v štýle manga, používanom v japonských kreslených seriáloch.

Zvony pri otvorení svätej brány

Ako uviedol proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella, otvorenie Svätej brány v Bazilike sv. Petra pápežom Františkom 24. decembra a jeho prechod bránou bude sprevádzať osobitné zvonenie zvonov ako znak radosti.

V období pred Štedrým dňom je naplánovaný bohatý kalendár iniciatív, ktorý j rmožné nájsť na webovej stránke (https://www.iubilaeum2025.va) či v aplikácii Jubilea 2025.

Hudba, ktorá otvára nádej

Budúcu nedeľu 3. novembra zaznie v rámci prípravy na Jubilejný rok 2025 koncert v Auditóriu na Via della Conciliazione. Orchester Accademia di Santa Cecilia uvedie Šostakovičovu (1906 - 1975) Piatu symfóniu pod vedením majstra Jadera Bignaminiho, hudobného riaditeľa Detroitského symfonického orchestra. „Symfónia, skomponovaná v roku 1937, zaujme svojou intenzívnou dramatickosťou a otvára horizont nádeje,“ uviedol Mons. Fisichella. Ako vysvetlil kurátor Jubilea a kultúry Davide Mambriani. „Tento koncert je posledným koncertom 'profánnej' hudby pred začiatkom Svätého roka, a preto má osobitný význam. Symfónia, skomponovaná v roku 1937 v štyroch častiach pre 90-členný orchester, je zďaleka najhranejším, najznámejším a najobľúbenejším z pätnástich diel Dmitrija Šostakoviča“.

Druhé hudobné podujatie sa uskutoční 22. decembra o 18.00 h v Kostole sv. Ignáca z Loyoly. Vystúpi zbor Pápežskej Sixtínskej hudobnej kaplnky, ktorý pod vedením riaditeľa, otca Marcosa Pavana, prednesie rôzne polyfónne skladby od Palestrinu (1525 - 1594, ktorého 500. výročie narodenia si pripomenieme na budúci rok), Perosiho a Bartolucciho.

Ikony nádeje

V rámci výstav je v Ríme možné bezplatne obdivovať Chagallov obraz Biele ukrižovanie až do 27. januára budúceho roka. Dielo príde po prvý raz do Talianska z The Art Institute of Chicago a bude hosťovať v novom Museo del Corso – Polo museale, v rímskom Palazzo Cipolla, s bezplatným vstupom,“ vysvetlil Mons. Fisichella.

Druhou výstavou bude výstava vzácnych ikon v Borrominiho sakristii v rímskom Kostole sv. Agnesy na Piazza Navona. Ikony, ktoré sú z vlastníctva Vatikánskych múzeí, budú vystavené od 16. decembra do 16. februára 2025. Zbierka Vatikánskych múzeí, dodala ich riaditeľka Barbara Jatta, je veľmi bohatá a rozmanitá. „Je v nej osemnásť diel vybraných z celej oblasti kresťanskej východnej Európy: Grécka, Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Macedónska. Nazvali sme ich ikony nádeje, v súlade s témou Jubilea, práve preto, že sú nositeľom pokoja, bratstva, čo dokazuje zmes štýlov.“ V roku 2026 bude ikonám v múzeách zriadený osobitný priestor.

Jubileum na veľtrhu komiksov

Okrem iných iniciatív súvisiacich s jubileom Dikastérium pre evanjelizáciu informuje o svojej účasti na medzinárodnom veľtrhu komiksov a hier Lucca Comics & Games 2024 s priestorom venovaným oficiálnemu maskotovi Jubilejného roka: Luce&Friends. Je to po prvýkrát - uvádza sa v tlačovej správe - čo sa dikastérium Svätej stolice zúčastňuje na najvýznamnejšom veľtrhu v Európe venovanom komiksom, hrám, videohrám, animovaným filmom, fantasy fikcii, ilustráciám a televíznym seriálom. Podľa Mons. Rina Fisichellu je to príležitosť predstaviť „oficiálneho maskota jubilea, Svetlo - Luce, symbol nádeje a bratstva, hodnôt, ktoré sú v dokonalom súlade s témou festivalu“. Ide o spôsob, ako hovoriť s mladými ľuďmi o téme nádeje, ktorá je jadrom evanjeliového posolstva. Jubilejný pavilón, ktorý sa nachádza na arcibiskupskom úrade v talianskom meste Lucca na Piazzale Monsignor Giulio Arrigoni 2, bude otvorený od 30. októbra do 3. novembra.