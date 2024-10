Kardinálom sa stane aj 99-ročný nuncius i 44-ročný eparcha

Medzi novými kardinálmi, ktorí budú kreovaní ohláseným konzistóriom 8. decembra, sú aj najmladší a najstarší členovia kardinálskeho kolégia. Najmladším sa stane 44-ročný Mons. Mykola Bychok CSsR biskup Ukrajinskej eparchie sv. Petra a Pavla v austrálskom Melbourne. Najstarším sa stane apoštolský nuncius Angelo Acerbi, ktorý má 99. rokov.

Svätý Otec František vo vyhlásenom konzistóriu na menovanie nových kardinálov vyhlásil ako prvé meno nuncia Angela Acerbiho, Taliana, ktorý vo veku 99 rokov bude najstarším kreovaným kardinálom vôbec a tiež bude nevoličom v kardinálskom kológiu. Z oficiálnych životopisov nových kardinálov si priblížime osobnosť najstaršieho i najmladšieho z nich.

Mons. Angelo Acerbi, apoštolský nuncius

Narodil sa 23. septembra 1925 v Sesta Godano (Taliansko) a za kňaza bol vysvätený 27. marca 1948 pre vtedajšiu diecézu Pontremoli. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1956 a pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Kolumbii, Brazílii, Francúzsku, Japonsku a Portugalsku. Pracoval aj v Rade pre cirkevné verejné záležitosti pri Štátnom sekretariáte a pápež Pavol VI. ho 22. júna 1974 vymenoval za apoštolského pro-nuncia na Novom Zélande a apoštolského delegáta v Tichomorí a dňa 30. júna mu udelil biskupskú vysviacku vo vatikánskej Bazilike sv. Petra. Pápež sv. Ján Pavol II. ho potom poslal ako nuncia do Kolumbie a neskôr do Maďarska, Moldavska a Holandska. V Kolumbii bol spolu s ďalšími diplomatmi na šesť týždňov rukojemníkom ozbrojencov z Hnutia 19. apríla. V rokoch 2001 až 2015 zastával úrad preláta Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty.

Mons. Mykola Bychok CSsR na audiencii u pápeža Františka

Mons. Mykola BYCHOK CSsR, biskup Ukrajinskej eparchie sv. Petra a Pavla v Melbourne

Narodil sa 13. februára 1980 v Ternopole na Ukrajine. Do rádu redemptoristov (Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa) vstúpil v júli 1997, štúdium absolvoval na Ukrajine a v Poľsku, kde získal licenciát z pastorálnej teológie. Večné sľuby zložil 17. augusta 2003 a za kňaza bol vysvätený 3. mája 2005 vo Ľvove.

Zastával tieto funkcie: misionár v Kostole Matky ustavičnej pomoci v Prokopjevsku v Rusku, bol predstavený kláštora sv. Jozefa a farár Farnosti Matky ustavičnej pomoci v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. Bol tiež ekonómom Ľvovskej provincie redemptoristov a od roku 2015 vikár farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku v štáte New Jersey, ukrajinskej archieparchie Philadelphia.

Dňa 15. januára 2020 bol vymenovaný za biskupa ukrajinskej eparchie sv. Petra a Pavla v Melbourne. Dňa 7. júna 2020 ho hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, Svjatoslav Ševčuk, vysvätil za biskupa v Katedrále sv. Juraja vo Ľvove. Dňa 12. júla 2021, na sviatok svätých Petra a Pavla podľa juliánskeho kalendára, ho melbournský arcibiskup Peter Comensoli intronizoval v Katedrále svätých Petra a Pavla v Melbourne za tretieho biskupa eparchie Melbourne.