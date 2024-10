Pápež pri príležitosti Jubilea otvorí Svätú bránu v rímskej väznici

Dňa 26. decembra 2024, na sviatok sv. Štefana, otvorí pápež František Svätú bránu vo väznici v rímskej časti Rebibbia pri príležitosti Jubilejného roka 2025. Toto gesto oznámil sám pápež v indikačnej bule „Spes non confundit“. Dátum a miesto potvrdil v pondelok 28. októbra Mons. Fisichella počas tlačovej konferencie o jubilejných stretnutiach v Tlačovom stredisku Svätej stolice.

Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News

Bude to pápežova už pätnásta návšteva väznice, tentoraz pri jednom z najvýznamnejších momentov pontifikátu i dejín Jubilejných rokov. Do tejto konkrétnej väznice, ktorú Svätý Otec navštívil pred deviatimi rokmi i tohto roku na Štvrtok svätého týždňa, chce ísť ako „pútnik nádeje“ a byť tak nablízku väzňom všetkých väzníc na svete.

Toto gesto, ktoré je konkrétnym znakom ohlasovania nádeje, ktorú jubileum prináša, oznámil pápež František v bule o vyhlásení Svätého roka „Spes non confundit“, kde v bode 10 vyzývajúc k dôstojným podmienkam pre všetkých, ktorí sú „zbavení slobody“ a ktorí „okrem krutosti väzenia každý deň zažívajú aj citovú prázdnotu, uvalené obmedzenia a v nemálo prípadoch aj nedostatok úcty“, napísal:

„Aby som väzňom ponúkol konkrétne znamenie blízkosti, sám chcem otvoriť svätú bránu vo väzení, aby sa pre nich stala symbolom, ktorý im umožní hľadieť do budúcnosti s nádejou a obnoveným životným záväzkom.“

Je to novinka v porovnaní so stáročnou tradíciou jubileí, pri ktorých pápež vždy otváral len Sväté dvere Baziliky sv. Petra a štyroch pápežských bazilík. Predchádzajúce bolo v roku 2015, keď sa pápež František rozhodol začať Mimoriadne jubileum milosrdenstva otvorením Svätých dverí katedrály v Bangui v rámci svojej cesty do Stredoafrickej republiky, kam sa chcel za každú cenu dostať napriek varovaniam a obavám z násilia, ktoré sa odohráva v uliciach hlavného mesta.

Pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella zdôraznil, že pápežovi Františkovi osobitne záleží na situácii tých, ktorí čelia krutosti väzenia. V tejto súvislosti arcibiskup informoval aj o dohode s talianskym ministrom spravodlivosti Carlom Nordiom a vládnym komisárom Robertom Gualtierim, keď počas Svätého roka zefektívnia formy reintegrácie viacerých väzňov prostredníctvom zamestnania v sociálnych činnostiach.