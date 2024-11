Svätá stolica podporuje vznik mierovej operácie OSN na Haiti

V stredu, 13. novembra Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácií amerických štátov (OAS), vyjadril podporu rezolúcii o žiadosti Haiti na vyslanie mierovej operácie Organizácie Spojených národov (OSN). Počas zasadnutia Stálej rady OAS Mons. Serrano zdôraznil naliehavosť situácie v krajine a apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo svoje úsilie v prospech haitského ľudu.

Patrik Hajdu – Vatican News

Mons. Serrano pripomenul slová pápeža Františka, ktorý nedávno vyjadril hlboké znepokojenie nad dramatickou situáciou na Haiti:

„Svätý Otec pozorne sleduje pokračujúce násilie voči obyvateľstvu, ktoré je nútené opúšťať svoje domovy a hľadať bezpečie inde, či už vnútri krajiny alebo mimo nej. Nikdy nezabúdajme na našich haitských bratov a sestry.“

Do pozornosti 14/10/2024 Pápež: Modlime sa za ukončenie všetkých foriem násilia Svätý Otec František v nedeľu 13. októbra po modlitbe Anjel Pána pripomenul iniciatívu „Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete“ a poďakoval tým, ktorí sa do nej 18. októbra ...

Misionári riskujú svoje životy každý deň

Situácia na Haiti sa neustále zhoršuje, o čom svedčia aj alarmujúce správy od misionárov pôsobiacich priamo v teréne. Otec Antonio Menegon pre agentúru Fides opísal náročné podmienky, v ktorých pracujú:

„Pokračovať v rozbehnutých aktivitách a udržiavať nemocnicu v Port-au-Prince otvorenú je stále ťažšie, pričom misionári doslova každý deň riskujú svoje životy.“

Nestabilná politická situácia a eskalácia násilia

Haitská vláda 10. novembra 2024 oznámila plány nahradiť úradujúceho premiéra podnikateľom a bývalým kandidátom do Senátu Alixom Didierom Fils-Aimé. Po jeho zložení prísahy 11. novembra ozbrojené gangy zaútočili na medzinárodné letisko v Port-au-Prince, ktoré muselo byť zatvorené po tom, čo gangy strelami zasiahli pristávajúce americké lietadlo. Let bol odklonený do Dominikánskej republiky.

Humanitárne organizácie sa obávajú, že ozbrojené skupiny využijú zraniteľnosť štátu, čo môže viesť k ďalšej eskalácii násilia a ešte väčšej politickej destabilizácii.

Do pozornosti 05/04/2024 Haiti: Kamiliáni sa zabarikádovali v nemocnici hlavného mesta, obyvateľstvo je na úteku V karibskom štáte Haiti sa zrútila zdravotná starostlivosť. Približne 53 000 ľudí sa dalo na útek pred ozbrojenými gangmi.

Výzva na medzinárodnú pomoc

Svätá stolica oceňuje, že prijatý dokument vyzýva medzinárodné spoločenstvo k širšiemu záväzku voči Haiti, s dôrazom na budovanie mieru, demokratickú správu verejných vecí a politickú stabilitu. Mons Serrano taktiež podotkol:

„Je nevyhnutné, aby všetky formy násilia ustali a aby sa s prispením medzinárodného spoločenstva pokračovalo v úsilí o budovanie pokoja a zmierenia v krajine, vždy s obhajobou práv a dôstojnosti všetkých.“

V závere svojho prejavu Mons. Serrano vyjadril blízkosť Svätej stolice s Haiťanmi, pričom vyzdvihol prácu rôznych katolíckych inštitúcií, ako sú Medzinárodná charita (Caritas Internationalis), Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN), ako aj miestne diecézy, rehoľné inštitúty a charitatívne organizácie. Tieto subjekty neúnavne pracujú na zmiernení vážnej humanitárnej krízy, ktorá sužuje haitské obyvateľstvo.