Pápež: Modlime sa za ukončenie všetkých foriem násilia

Svätý Otec František v nedeľu 13. októbra po modlitbe Anjel Pána pripomenul iniciatívu „Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete“ a poďakoval tým, ktorí sa do nej 18. októbra zapoja. Pápež tiež vyjadril znepokojenie nad situáciou krajín vo vojnových konfliktoch, pričom vyzval k mierovému dialógu a k humanitárnej pomoci obyvateľom.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Svätý Otec upriamil pozornosť na rozličné krajiny trpiace vojnovými nepokojmi:

„So znepokojením naďalej sledujem dianie na Blízkom východe a opätovne vyzývam na bezodkladné prímerie na všetkých frontoch. Pokračujme cestou diplomacie a dialógu,

aby sme dosiahli mier.

Som nablízku všetkým zasiahnutým vojnou: obyvateľom v Palestíne, Izraeli a Libanone, prosím, aby tam boli rešpektované mierové sily OSN. Modlím sa za všetky obete, za vysídlené osoby, za rukojemníkov, ktorých, dúfam, okamžite prepustia, a dúfam, že toto veľké zbytočné utrpenie, vyvolané nenávisťou a pomstou, sa čoskoro skončí.

Bratia a sestry, vojna je preludom, je porážkou, nikdy neprinesie mier, nikdy neprinesie bezpečnosť, je to prehra pre každého, najmä pre tých, ktorí si myslia, že sú neporaziteľní. Prestaňte, prosím!

Vyzývam na zastavenie náletov na civilné obyvateľstvo, ktoré je vždy najviac postihnuté, a nenechajme Ukrajincov trpieť mrazom! Prestaňte zabíjať nevinných!“

Pápež František vyjadril aj solidaritu s vysídlenými obyvateľmi Haiti, keď uviedol:

„Sledujem dramatickú situáciu na Haiti, kde pokračuje násilie voči obyvateľom, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie inde, v krajine i mimo nej. Nikdy nezabúdajme na našich haitských bratov a sestry. Prosím všetkých, aby sa modlili za ukončenie všetkých foriem násilia a aby spolu s angažovanosťou medzinárodného spoločenstva pokračovali v práci na budovaní mieru a zmierenia v krajine a vždy bránili dôstojnosť a práva všetkých.“

Svätý Otec František napokon pripomenul iniciatívu Pápežskej nadácie ACN (Aid to the Church in Need) – Pomoc trpiacej Cirkvi:

„Nadácia Pomoc trpiacej cirkvi propaguje budúci piatok 18. októbra iniciatívu „Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete“. Ďakujem všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí sa na nej zúčastnia! Pripojme sa k nim a zverme na príhovor Panny Márie (...) utrápenú Ukrajinu, Mjanmarsko, Sudán a ďalšie národy trpiace vojnou a všetkými formami násilia a biedy.“