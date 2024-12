Pápež členom Rímskej kúrie: Dobrorečte a nezlorečte

Svätý Otec v sobotu 21. decembra počas výročného stretnutia s predstaviteľmi Rímskej kúrie zdôraznil, aby „hovorili o druhých dobre a nehovorili o nich zle“ a aby sa cvičili v pokore, ktorá je nevyhnutná pre budovanie spoločenstva a prinášanie Božieho požehnania svetu prostredníctvom každodennej práce. Poukázal na potrebu každoročných duchovných cvičení a pravidelnej pastoračnej praxe.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápež František sa vo svojom vianočnom príhovore ku kúrii dotkol viacerých dôležitých tém. Hneď na úvod reagoval na aktuálne udalosti v Gaze a vyjadril hlboký zármutok nad utrpením nevinných detí:

„Včera patriarchu nepustili do Gazy, ako to pôvodne povolili, a deti boli bombardované. Toto je krutosť. Toto nie je vojna. Chcem to povedať, pretože to zasahuje srdce.“

Témou príhovoru bolo pozvanie k pokore a k tomu, aby sme hovorili dobre o druhých a nehovorili o nich zle. Tento postoj označil za základ kresťanského života a zároveň za spôsob, ako budovať harmonické vzťahy v spoločenstve. Rímsky biskup zdôraznil:

„Hovoriť dobre a nehovoriť zle je prejavom pokory, ktorá je základnou črtou vtelenia, zvlášť tajomstva Vianoc, ktoré sa chystáme sláviť.“

Do pozornosti 21/12/2024 Kardinál Re: Hľadíme do budúcnosti s nádejou V Rímskej kúrii došlo k „výraznému nárastu počtu laikov na zodpovedných pozíciách“, povedal dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re na predvianočnom stretnutí ...

Cesta pokory: Začať od seba

Pápež vyzval členov kúrie, aby nasledovali príklad starovekých duchovných majstrov, najmä Dorotea z Gazy. Ten učil, že cesta pokory začína schopnosťou obviňovať najskôr samých seba. Svätý Otec citoval jeho slová:

„Ak pokorného postihne nejaké zlo, okamžite sa obracia na seba a usudzuje, že si to zaslúžil. Nedovolí si obviňovať iných ani nikoho kritizovať. Jednoducho to znáša, bez rozrušenia, bez úzkosti a v úplnom pokoji, pretože pokora sa nerozčuľuje ani nerozčuľuje iných.“

Pápež vyzval prítomných, aby sa vyhýbali klebetám a ohováraniu, ktoré označil za ničivé pre komunitu:

„Klebetenie je zlo, ktoré ničí spoločenský život, robí srdce chorým a vedie k ničomu. Ľudovo sa hovorí: ‚Klebetenie je prázdne‘, Dávajte si na to pozor.“

Požehnaní, aby sme požehnávali

Nástupca sv. Petra pripomenul, že Boh vo svojom vtelení nepriniesol odsúdenie, ale požehnanie, keď dodal:

„Vtelenie Slova nám ukazuje, že Boh nás nepreklial, ale požehnal. A ešte viac, ukazuje nám, že v Bohu nie je prekliatie, ale v ňom je len a stále požehnanie.“

Pápež citoval list svätého Pavla Efezanom:

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3).

Svätý Otec vyzval, aby sa každý stal remeselníkom dobro-rečenia a prinášal do sveta dobro. A uviedol:

„Nemôžeme písať požehnania a potom hovoriť zle o bratovi alebo sestre. To ničí požehnanie.“

Výzva k pokore

V závere príhovoru pápež obrátil pozornosť na Pannu Máriu, ktorá je vzorom pokory a požehnania:

„Ona je požehnaná a priniesla svetu požehnanie, ktorým je Ježiš.“

Svätý Otec všetkých povzbudil, aby sa nechali inšpirovať jej príkladom a prinášali do sveta požehnanie prostredníctvom každodennej práce a služieb:

„Každý z nás môže svojou prácou prispievať k šíreniu Božieho požehnania vo svete. Nech nám Pán, narodený v pokore, pomáha byť vždy ľuďmi, ktorí žehnajú.“

Pápež František ukončil svoj príhovor vrúcnym želaním: „Požehnané Vianoce všetkým!“