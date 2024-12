Kardinál Re: Hľadíme do budúcnosti s nádejou

V Rímskej kúrii došlo k „výraznému nárastu počtu laikov na zodpovedných pozíciách“, povedal dekan kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re na predvianočnom stretnutí pápeža Františka s Rímskou kúriou v sobotu 21. decembra. V krátkom príhovore kardinál predniesol vianočné želania Svätému Otcovi, stručne zhodnotil končiaci sa kalendárny rok a vyzdvihol perspektívu, ktorá sa otvára s blížiacim sa začiatkom Jubilea 2025.

Martin Jarábek – Vatican News

„Vianoce majú tento rok osobitný rozmer, pretože počas svätej noci sa slávnostne otvorí Jubilejný rok 2025, ktorý nás núti hľadieť do budúcnosti s nádejou,“ povedal kardinál Re. Vyjadril nádej, že sa Jubileum nádeje stane „znamením náboženského prebudenia“ vo svete a že „pomôže odvážne čeliť vážnym a znepokojujúcim výzvam súčasnej doby“.

Kardinál Re zdôraznil, že voči vojnám a „neľudským zverstvám“, ktoré sa dnes dejú, sa pápež František hlasno prihovára za mier a vyzýva na rokovania a riešenia, na solidaritu a pomoc:

„S nevídanou láskou a, povedal by som, vášňou ste vynaložili všetko úsilie, aby ste boli nablízku utrpeniu všetkých, snažíte sa priniesť pomoc a do centra pozornosti kladiete tých, ktorí to najviac potrebujú: tých, ktorí trpia následkami vojnovej tragédie, nespočetné množstvo chudobných, sirôt, bezdomovcov a tých, ktorí sú núdzni“. Zdôraznil, že počas svojich tohtoročných apoštolských návštev sa pápež dostal „na najodľahlejšie periférie sveta“, ale pri návšteve krajín Európy vyzval aj na „autentický kresťanský život“.

Deväťdesiatročný kardinál vyzdvihol aj pozitívne udalosti v Cirkvi v uplynulom roku, ktoré podporujú jej misionársky a synodálny štýl: intenzívne obdobie synody, ktorá sa zaoberala synodalitou, a vydanie pápežskej encykliky „Dilexit nos“. „Výsledkom synodálnej angažovanosti by malo byť väčšie uvedomenie si úlohy laikov pri apoštoláte, čo bude veľkým prínosom pri rozvoji Cirkvi, v ktorej spoločne nasledujeme Krista,“ povedal kardinál a dodal, že Rímska kúria zaznamenala v tomto roku „výrazný nárast počtu laikov a laičiek na zodpovedných pozíciách“.

Dekan kardinálskeho kolégia, v mene zhromaždených vedúcich jednotlivých inštitúcií Rímskej kúrie, ubezpečil Svätého Otca o „úzkej a vernej spolupráci“ pri poslaní, ktoré mu bolo zverené ako „kormidelníkovi Petrovej loďky“.