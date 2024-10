Anjel Pána: Skutočným bohatstvom je Božia láska

„Dnes je výročie posledného zjavenia vo Fatime. Zverme príhovoru Panny Márie sužovanú Ukrajinu, Mjanmarsko, Sudán a ďalšie národy trpiace vojnou a všetkými formami násilia a biedy“. Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra pri príležitosti poludňajšej modlitby Anjel Pána. V zamyslení pred modlitbou pápež upozornil, aby sme počúvli Ježišovo pozvanie „riskovať lásku“. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.

Videozáznam

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Evanjelium dnešnej liturgie (Mk 10, 17-30) nám hovorí o bohatom mládencovi, ktorý pribieha k Ježišovi a pýta sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (v. 17). Ježiš ho pozýva, aby všetko zanechal a nasledoval ho, ale muž odchádza zarmútený, pretože - ako hovorí text – „mal veľký majetok“ (v. 23). Ale opustiť všetko stojí za to.

Môžeme vidieť dve pohnútky tohto muža: najprv uteká za Ježišom; napokon však odchádza smutný. Najprv beží, potom pomaly odchádza. Pozastavme sa nad tým.

Najprv tento človek behom prichádza k Ježišovi. Akoby ho niečo v jeho srdci poháňalo: v skutočnosti, hoci má veľa bohatstva, je nespokojný, nosí v sebe nepokoj, hľadá plnší

život. Ako to často robia chorí a posadnutí (porov. Mk 3, 10; 5, 6), ktorých vidíme v Evanjeliu, vrhá sa tiež k nohám Učiteľa; je bohatý, ale potrebuje uzdravenie. Ježiš naňho hľadí s láskou (v. 21); potom mu navrhuje „terapiu“: predať všetko, čo má, rozdať to chudobným a nasledovať ho. V tomto momente však prichádza nečakaný záver: muž zosmutnie v tvári a odchádza preč! Taká veľká a mohutná bola túžba stretnúť sa s Ježišom, aké chladné a rýchle bolo rozlúčenie sa s ním.

Aj my nosíme v srdci neutíchajúcu túžbu po šťastí a zmysluplnom živote; môžeme však upadnúť do ilúzie, že odpoveď sa nachádza vo vlastnení materiálnych vecí a pozemských istôt. Namiesto toho nás chce Ježiš priviesť späť k pravde o našich túžbach a objaviť, že v skutočnosti je dobrom, po ktorom túžime, sám Boh, jeho láska k nám a večný život, ktorý nám on a len on môže dať. Skutočným bohatstvom je, že Pán – toto je bohatstvo - na nás hľadí s láskou, ako Ježiš na tohoto muža, a že sa navzájom milujeme tým, že zo svojho života robíme dar pre druhých. Bratia a sestry, preto nás Ježiš pozýva „riskovať lásku“: predať všetko, aby sme to dali chudobným, čo znamená zbaviť sa seba a svojich falošných istôt, stávať sa pozornými voči tým, ktorí sú v núdzi a deliť sa o svoj majetok, nielen o veci, ale o to, čím sme: o svoje talenty, priateľstvo, čas a tak ďalej.

Bratia a sestry, ten boháč nechcel riskovať lásku a odišiel so smutnou tvárou. A čo my? Pýtajme sa sami seba: k čomu je pripútané naše srdce? Ako nasycujeme svoj hlad po živote a šťastí? Vieme sa podeliť s tými, ktorí sú chudobní, ktorí majú ťažkosti alebo potrebujú vypočuť, potrebujú úsmev, slovo, ktoré im pomôže znovu nadobudnúť nádej? Alebo kto potrebuje byť vypočutý? Nezabúdajme, že skutočným bohatstvom nie je majetok tohto sveta. Skutočné bohatstvo je to, že nás Boh miluje a že sa učíme milovať ako on.

A teraz prosme o príhovor Pannu Máriu, aby nám pomáhala objaviť v Ježišovi náš životný poklad.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka)