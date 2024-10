Anjel Pána: Deti sú najkrajším ovocím lásky

„Láska je náročná, avšak je krásna a čím viac sa do nej necháme vtiahnuť, tým viac v nej objavíme pravé šťastie“ – povedal pápež František v nedeľu 6. októbra v zamyslení pri modlitbe Anjel Pána. Ako vysvetlil, manželská láska si vyžaduje vernosť, úctu, úprimnosť, jednoduchosť, ochotu pre konfrontáciu a pripravenosť odpustiť a zmieriť sa. Nevyhnutná je tiež otvorenosť pre dar života - detí.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Ježiš nám v evanjeliu dnešnej liturgie (porov. Mk 10, 2 - 16) hovorí o manželskej láske.

Čítaj tiež 06/10/2024 Pápež oznámil konzistórium na kreovanie 21 nových kardinálov Pápež František v nedeľu 6. októbra po poludňajšej modlitbe Anjel Pána oznámil, že 8. decembra sa bude konať konzistórium na menovanie nových kardinálov. Svätý Otec prečítal mená ...

Ako aj pri iných príležitostiach, niektorí farizeji mu kladú provokatívnu otázku na kontroverznú tému: prepustenie manželky manželom. Chceli by ho zatiahnuť do polemiky, ale on sa do nej nepúšťa, skôr využíva príležitosť, aby ich upozornil na dôležitejšiu otázku - na hodnotu lásky medzi mužom a ženou.

V Ježišových časoch bolo postavenie ženy v manželstve v porovnaní s mužom veľmi nevýhodné: muž mohol svoju ženu vyhnať, prepustiť, a to aj z banálnych dôvodov, čo sa ospravedlňovalo legalistickým výkladom Písma. Preto Pán vedie svojich partnerov v dialógu späť k požiadavkám lásky. Pripomína im, že Stvoriteľ chcel, aby si muž a žena boli rovní v dôstojnosti a dopĺňali sa v rozmanitosti, aby si mohli byť navzájom pomocníkmi, spoločníkmi, ale zároveň podnetom a výzvou k rastu (porov. Gn 2, 20 - 23).

A aby sa tak stalo, zdôrazňuje, že je potrebné, aby ich vzájomné darovanie bolo úplné, angažované, bez „polovičatosti“ - toto je láska -, aby bolo začiatkom nového života (porov. Mk 10, 7; Gn 2, 24), určeného na to, aby netrval „tak dlho, ako sa mi chce“, ale navždy, navzájom sa prijímajúc a žijúc zjednotení ako „jedno telo“ (porov. Mk 10, 8; Gn 2, 24). Samozrejme, to nie je ľahké, vyžaduje si to vernosť, a to aj v ťažkostiach, vyžaduje si to úctu,

Čítaj tiež 06/10/2024 Pápež pozýva k modlitbe za pokoj a vyzýva: Ukoničme špirálu pomsty „Vyzývam na okamžité prímerie na všetkých frontoch vrátane Libanonu“ – tento mierový apel vyslovil pápež František v nedeľu 6. októbra napoludnie, v bezprostrednej blízkosti prvého ...

úprimnosť, jednoduchosť (porov. Mk 10, 15). Vyžaduje si to ochotu pre konfrontáciu, niekedy aj pre výmenu názorov, ak je to potrebné, avšak vždy byť pripravení odpustiť a zmieriť sa. A prosím vás: manžel, manželka, hádajte sa, koľko len chcete s podmienkou, že sa uzmierite pred koncom dňa! Viete prečo? Pretože studená vojna nasledujúceho dňa je nebezpečná. „Otče, no povedzte mi, ako sa uzmieriť?“ – „Stačí jedno pohladenie či nežnosť“. Nikdy neukončite deň bez uzmierenia.

Nezabúdajme tiež, že pre manželov je nevyhnutné, aby boli otvorení daru života, deťom, ktoré sú najkrajším ovocím lásky, najväčším Božím požehnaním, zdrojom radosti a nádeje pre každý dom a pre celú spoločnosť. Ploďte deti! Včera som mal jednu veľkú útechu. Bol deň vatikánskych žandárov a prišiel aj jeden žandár so svojimi ôsmimi deťmi! Bolo krásne ich vidieť. Prosím vás, buďte otvorení životu, ktorý posiela Boh.

Drahé sestry, drahí bratia, láska je náročná, to áno, avšak je krásna, a čím viac sa do nej necháme vtiahnuť, tým viac v nej objavíme pravé šťastie. Teraz nech si každý v srdci položí otázku: aká je moja láska? Je verná? Je veľkodušná? Je kreatívna? Aké sú naše rodiny? Sú otvorené životu, daru detí?

Nech Panna Mária pomáha kresťanským manželom. Obraciame sa na ňu v duchovnom spojení s veriacimi, ktorí sa zhromaždili vo svätyni v Pompejach na tradičnú modlitbu k Ružencovej Panne Márii.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Zuzana Klimanová)