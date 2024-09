Pápež vyzval na zastavenie eskalácie v Libanone

Z Bejrútu (AFP or licensors)

„Je to neprijateľné“ – vyhlásil ohľadom intenzívneho bombardovania Libanonu pápež František v závere generálnej audiencie v stredu 25. septembra. Svätý Otec tiež vyzval k modlitbám za mier vo všetkých krajinách sužovaných vojnou. Zároveň poprosil o modlitbu za svoju apoštolskú cestu do Belgicka a Luxemburska, na ktorú sa vydá zajtra.

Zuzana Klimanová, Salvatore Cernuzio, Roberto Cetera – Vatican News

Pápež apeloval v súvislosti s bombardovaním v Libanone – v krajine, ktorú už roky sužuje závažná politická, hospodárska a sociálna kríza i následky dramatického výbuchu v bejrútskom prístave z roku 2020:

„Som zarmútený správami, ktoré prichádzajú z Libanonu, kde v posledných dňoch

Čítaj tiež 25/09/2024 Katechézy o Duchu Svätom (7): Je naším spojencom v boji so zlým duchom O tom, že moderné technológie môžu okrem svojich výhod podporovať aj pôsobenie zlého ducha, a o poverách ako „nevedomom dialógu s diablom“, ktorý by sa nikdy nemal uskutočňovať, ...

intenzívne bombardovanie spôsobilo veľa obetí a ničenia. Pevne dúfam, že medzinárodné spoločenstvo vynaloží všetko úsilie na zastavenie tejto hroznej eskalácie. Je to neprijateľné. Vyjadrujem svoju sústrasť libanonskému ľudu, ktorý už v nedávnej minulosti príliš veľa trpel. A modlime sa za všetkých, za všetky národy, ktoré trpia kvôli vojne: nezabúdajme na sužovanú Ukrajinu, Mjanmarsko, Palestínu, Izrael, Sudán, všetky mučené národy. Modlime sa za mier.“

Svedectvo františkána z Bejrútu

V Libanone panuje vysoké napätie po vlne izraelských náletov proti Hizballáhu. Pri útokoch v posledných hodinách zahynulo podľa libanonského ministerstva zdravotníctva viac ako 550 ľudí vrátane päťdesiatich detí, ako aj dvaja pracovníci UNHCR. Bombardovanie prinútilo šiitské rodiny utiecť. Páter Jihad Kraiem, gvardián františkánov v Bejrúte pre vatikánske médiá hovorí: „V Bejrúte je situácia chaotická, ľudia najmä zo šiitskych častí utekajú do kresťanských zón. Bomby nepadali v našej blízkosti, ale bolo ich počuť. A ľudia majú strach, veľký strach“. „Bombardovanie ešte nedosiahlo naše štvrte, aspoň zatiaľ sú v bezpečí. Ale nevieme, či to tak bude aj naďalej. Keďže hostíme šiitské rodiny, mohli by prísť až k nám. Ľudia sa toho boja.“, hovorí páter Jihad pre vatikánske médiá.

Tragédia konfliktu na Ukrajine

Pápež pripomenul sužovanú Ukrajinu aj vo svojom pozdrave poľským veriacim počas generálnej audiencie. Rovnako spomenul i povodne, ktoré spustošili Poľsko a veriacich vyzval, aby sa nenechali „premôcť egoizmom a ľahostajnosťou“. Povedal:

„S Božou pomocou solidárne podporujte trpiacich a núdznych, ktorí často nevidia žiadnu nádej“.

Cesta do Luxemburska a Belgicka

Rímsky biskup od zajtra 26. septembra do nedele 29. septembra uskutoční svoju 46. apoštolskú cestu do Luxemburska a Belgicka, odkiaľ ako zo srdca Európy vyšle posolstvo nádeje. Pred touto cestou len krátko po dlhej púti do Indonézie, Papuy-Novej Guiney, Východného Timoru a Singapuru, pápež František prosí veriacich o sprevádzanie modlitbou:

„Zverujem vašim modlitbám cestu, ktorú zajtra podniknem do Luxemburska a Belgicka, aby sa stala príležitosťou na nový impulz viery v týchto krajinách“.