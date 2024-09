Katechézy o Duchu Svätom (7): Je naším spojencom v boji so zlým duchom

O tom, že moderné technológie môžu okrem svojich výhod podporovať aj pôsobenie zlého ducha, a o poverách ako „nevedomom dialógu s diablom“, ktorý by sa nikdy nemal uskutočňovať, hovoril Svätý Otec počas stredajšej generálnej audiencie. Odsúdil moderné popieranie existencie diabla, ale zároveň pripomenul, že ho definitívne porazil Kristus a že s bdelosťou a Božou pomocou môže aj človek zvíťaziť nad jeho pokušeniami.

Na audiencii sa zúčastnil aj minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, ktorý daroval Svätému Otcovi pre službu charity oblečenie pre deti, ženy a mužov, spacie vaky, solárne lampy s nabíjačkou na mobil i zdravotné tašky v hodnote vyše 10 tisíc eur.

Na Námestí sv. Petra sprevádzal 450 pútnikov pri príležitosti 18. púte Ordinariátu OS a OZ SR Mons. František Rábek. Autobus s pútnikmi prišiel aj z Farnosti Kotešová.

7. katechéza z cyklu Duch a Nevesta. Duch Svätý vedie Boží ľud v ústrety Ježišovi, našej spáse: Duch viedol Ježiša na púšť. Duch Svätý je naším spojencom v boji so zlým duchom

Čítanie: Lk 4,1-2.13-14

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. […] Keď (diabol) skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley.

Drahí bratia a sestry, požehnaný deň!

Ihneď po krste v Jordáne „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt 4, 1), tak hovorí Matúšovo evanjelium. Iniciatíva nepatrí satanovi, ale Bohu. Odchodom na púšť Ježiš poslúchol vnuknutie Ducha Svätého, nepadol do pasce nepriateľa. Keď prešiel skúškou, vrátil sa - ako je napísané - do Galiley „v sile Ducha“ (Lk 4, 14).

Ježiš sa na púšti zbavil satana a teraz môže vyslobodzovať od satana. On sa vymanil a oslobodzuje od satana. Na to evanjelisti upozorňujú početnými príbehmi o vyslobodení z posadnutosti. Ježiš hovorí svojim odporcom: „Ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Mt 12, 28). Ježiš vyháňa démonov s túžbou po Božom kráľovstve.

Dnes sme svedkami zvláštneho javu týkajúceho sa diabla. Na určitej kultúrnej úrovni sa verí, že jednoducho neexistuje. Mal by byť symbolom kolektívneho nevedomia alebo odcudzenia, skrátka metaforou. Ale „najväčším trikom diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje“, ako ktosi napísal (Charles Baudelaire). Je ľstivý: núti nás veriť, že neexistuje, a tak všetko ovláda. Je ľstivý. A predsa sa náš technologický a sekularizovaný svet hemží mágmi, okultizmom, špiritizmom, astrológmi, predajcami kúziel a amuletov a, žiaľ, aj skutočnými satanistickými sektami. Diabol, vyhnaný dverami, sa vrátil, dalo by sa povedať, oknom. Vyhnaný vierou, znovu prichádza s poverami. A ak ste poverčiví, podvedome sa rozprávate s diablom. S diablom sa nedebatuje.

Najsilnejší dôkaz satanovej existencie nie je v hriešnikoch alebo posadnutých, ale vo svätých! „Ale, ako je to možné, Otče?“ Áno, je pravda, že diabol je prítomný a aktívny v určitých extrémnych a „neľudských“ formách zla a bezbožnosti, ktoré vidíme okolo seba. V jednotlivých prípadoch je však prakticky nemožné dospieť k istote, že je to naozaj on, pretože nemôžeme presne vedieť, kde sa končí jeho pôsobenie a začína naše vlastné zlo. Preto je Cirkev pri vykonávaní exorcizmu veľmi obozretná a veľmi prísna, na rozdiel od toho, čo sa, žiaľ, deje v niektorých filmoch!

Práve v živote svätých je diabol nútený vyjsť na svetlo, postaviť sa „proti svetlu“. Niektorí viac, iní menej, všetci svätci a veľmi veriaci ľudia svedčia o svojom zápase s touto nejasnou skutočnosťou a nemožno sa úprimne domnievať, že všetci boli oklamaní alebo len obeťami predsudkov svojej doby.

Boj so zlým duchom sa vyhráva tak, ako ho vyhral Ježiš na púšti: silou Božieho slova. Vidíte, že Ježiš sa s diablom nerozpráva, nikdy to nerobil. Buď ho vyháňa, alebo odsudzuje, ale nikdy s ním nevedie dialóg. A na púšti neodpovedá svojím slovom, ale Božím slovom. Bratia, sestry, nikdy neveďte dialóg s diablom; keď prichádza s pokušeniami „ale, bolo by pekné toto, bolo by pekné tamto“: prestaň. Pozdvihni svoje srdce k Pánovi, modli sa k Panne Márii a vyžeň ho, ako nás to učil Ježiš. Svätý Peter navrhuje aj ďalší prostriedok, ktorý Ježiš nepotreboval, ale my áno, bdelosť: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral" (1 Pt 5, 8). A svätý Pavol nám hovorí: „Nedávajte miesto diablovi“ (Ef 4, 27).

Po tom, čo Kristus na kríži navždy porazil moc „kniežaťa tohto sveta“ (Jn 12, 31), - ako povedal istý cirkevný otec – diabol „je spútaný ako pes na reťazi; nemôže nikoho uhryznúť, iba tých, ktorí sa k nemu priblížia... Môže štekať, môže naliehať, ale nemôže uhryznúť, iba toho, kto sa nechá"[1]. Ak si hlúpy a ideš k diablovi a povieš: „Ach, ako sa máš? ...“ a tak ďalej, zničí ťa to. Diabol - odstup. S diablom sa nediskutuje. Vyháňa sa. Odstup. A my, my všetci!, máme skúsenosť s tým, ako sa diabol približuje s nejakým pokušením. Pokušenie Desatora: keď to počujeme, zastav sa, odstup; nepribližuj sa k psovi priviazanému reťazou.

Moderná technológia okrem mnohých pozitívnych prostriedkov, ktoré treba oceniť, ponúka napríklad aj nespočetné prostriedky, ako „dať príležitosť diablovi“, a mnohí na to naletia. Pomyslime na internetovú pornografiu, za ktorou stojí prekvitajúci trh: všetci o tom vieme. Je to diabol, ktorý pracuje. Ide o rozšírený fenomén, pred ktorým sa však kresťania musia mať na pozore a rozhodne ho odmietnuť. Pretože každý mobilný telefón má prístup k tejto ukrutnosti, k tomuto diablovmu jazyku: sieťovej pornografii.

Uvedomenie si diablovho pôsobenia v dejinách nás nesmie znechutiť. Záverečná myšlienka musí byť aj v tomto prípade myšlienkou dôvery a istoty: „Som s Pánom, odíď odo mňa“. Kristus zvíťazil nad diablom a dal nám Ducha Svätého, aby sa jeho víťazstvo stalo naším vlastným. Samotné pôsobenie nepriateľa sa môže obrátiť v náš prospech, ak ho s Božou pomocou urobíme tak, aby slúžilo nášmu očisteniu. Prosme preto Ducha Svätého slovami hymnu Veni Creator:

„Pred nepriateľom ochráň nás,

svoj pokoj daj nám v každý čas;

nech vždy pod tvojím vedením

vyhneme vplyvom škodlivým.“

Dávajte si pozor, lebo diabol je ľstivý - ale my kresťania sme s Božou milosťou múdrejší ako on. Ďakujem.



(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)