Pápež vyzval k modlitbám za mier a adresoval odkaz birmovancom

Pápež František v závere generálnej audiencie 28. augusta vyprosoval dar pokoja pre krajiny trpiace vojnami. Zároveň povzbudil birmovancov, aby živili svoj vzťah s Ježišom prostredníctvom pravidelného prijímania Eucharistie i pristupovania k sviatosti zmierenia.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Birmovancov z talianskej diecézy Chiavari pápež pozdravil nasledovne:

„Drahí chlapci a dievčatá, s darmi Ducha Svätého, ktoré ste dostali

pri birmovke, sa vaše priateľstvo s Ježišom stalo dôvernejším a je živené Eucharistiou. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa verne zúčastňovali na nedeľnej svätej omši a tiež pristupovali k sviatosti pokánia, k spovedi: je to stretnutie s Ježišom, ktorý nám odpúšťa hriechy a pomáha nám konať dobro. Zlé jazyky hovoria, že birmovka je sviatosťou rozlúčky, že po jej prijatí sa už nikto nevracia do kostola. Verím, že to nie je pravda: vy sa vždy vráťte do kostola!

Petrov nástupca vyzval k modlitbám za vojnou zmietané krajiny:

„Myslime na krajiny vo vojne, v toľkých krajinách je vojna. Myslime na Palestínu, na Izrael, na sužovanú Ukrajinu, myslíme na Mjanmarsko, na Severné Kivu a na mnohé krajiny, ktoré sú vo vojne. Nech im Pán dá dar pokoja.“

Mladým, chorým, seniorom a novomanželom pápež adresoval tieto slová:

„Napodobňujúc svätého Augustína, ktorého liturgickú spomienku dnes slávime, buďte smädní po pravej múdrosti a ustavične hľadajte Pána, živý prameň večnej lásky.“