Pápež miništrantom: S Ježišom buďte nablízku trpiacim nielen slovami, ale aj skutkami

Svätý Otec František sa v utorok 30. júla popoludní na Námestí sv. Petra stretol s vyše 70-tisíc miništrantami z 20 európskych krajín. Išlo o 13. ročník púte, ktorú usporiadala organizácia „Coetus internationalis ministrantium“ (CIM, Medzinárodná skupina miništrantov). Veľký spev a radosť zo stretnutia sa ozýval ešte celý večer centrom Ríma.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Rímsky biskup sa v príhovore zameral na tému tohtoročnej miništrantskej púte, ktorá znie „S vami“ (Avec toi). V úvode vyjadril zaujatie, keď povedal:

„Viete, prečo ma to oslovilo? Pretože hovorí všetko dvoma slovami. Je to krásne, pretože to necháva priestor na bádanie, na hľadanie možných významov. (...). Je to výraz, ktorý vystihuje tajomstvo nášho života, tajomstvo lásky. Keď sa ľudská bytosť počne v maternici, matka povie: „Neboj sa, ja som s tebou. Matka však zázračne počuje aj to, ako jej to malé stvorenie hovorí: „Ja som s tebou“. A to sa iným spôsobom vzťahuje aj na otca!“

Následne Petrov nástupca prítomným mladým vysvetlil „najdôležitejší a najkrajší význam tohto slovného spojenia v súvislosti s ich miništrantskou službou:

„Vaša skúsenosť služby v liturgii ma núti myslieť na to, že prvým subjektom, protagonistom tohto „s tebou“ je Boh. Ježiš povedal: «kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi» (Mt 18, 20). A toto sa uskutočňuje najviac v omši, v Eucharistii: tam sa „s tebou“ stáva skutočnou prítomnosťou a konkrétnou prítomnosťou Boha v Kristovom tele

a krvi. Kňaz vidí toto tajomstvo každý deň vo svojich rukách; a vidíte ho aj vy, keď pomáhate svojou službou pri oltári. A keď prijímame sväté prijímanie, môžeme zažiť, že Ježiš je „s nami“ duchovne aj fyzicky. Hovorí ti: „Ja som s tebou“, ale nie slovami, hovorí to v geste, v skutku lásky, ktorým je Eucharistia. A aj ty môžeš pri prijímaní povedať Pánovi Ježišovi: „Som s tebou“, nie slovami, ale svojím srdcom a telom, svojou láskou. Práve preto, že je s nami, môžeme byť aj my skutočne s ním.“

Ako zdôraznil Svätý Otec chlapcom a dievčatám, práve v tomto geste darovať druhým to „s tebou“ je „kľúčový bod“. Pápež vysvetlil:



„Takto môžeme uskutočňovať jeho prikázanie: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“. Ak slúžite vo svojom srdci a tele tak, ako Mária tajomstvu Boha, ktorý je s vami, potom sa stávate schopnými byť s druhými novým spôsobom. Aj ty - vďaka Ježišovi, vždy a len vďaka nemu - aj ty môžeš povedať blížnemu: „Som s tebou“, avšak nie slovami, ale skutkami, gestami, svojím srdcom, konkrétnou blízkosťou - nezabudnite na konkrétnu blízkosť - plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi, bez posudzovania a bez predsudkov, bez uzavretosti, bez vylúčenia. Aj s tebou, ktorý mi nie si veľmi sympatický; s tebou, ktorý si iný ako ja; s tebou, ktorý si cudzinec; s tebou, pri ktorom sa necítim byť pochopený; s tebou, ktorý nikdy neprídeš do kostola; s tebou, ktorý hovoríš, že neveríš v Boha.“

Na záver pápež František všetkých miništrantov povzbudil slovami vďaky:

„Chlapci, dievčatá, aké veľké tajomstvo sa skrýva v týchto dvoch malých slovách: ´s tebou!´ Vďaka tým, ktorí ich vybrali, a najmä vďaka vám, že ste sem prišli, pútnici, aby ste sa podelili o radosť z toho, že patríme Ježišovi, že sme služobníkmi jeho Lásky, služobníkmi jeho zraneného Srdca, ktoré lieči naše rany, ktoré nás zachraňuje pred smrťou, ktoré nám dáva večný život.“

Svätý Otec sa po svojom príhovore s miništrantami stíšil v ich modlitbách za pokoj vo svete.