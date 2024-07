Kardinál Hollerich: Služba pri oltári je „službou Bohu a druhým”

Kardinál Jean-Claude Hollerich hovorí pre Vatican News o Medzinárodnej púti miništrantov, ktorá tento týždeň privádza do Ríma 50 000 mladých ľudí.

Joseph Tulloch a Marie Duhamel

Tento týždeň sa do Ríma chystá približne 50 000 miništrantov v rámci púte, ktorú organizuje Medzinárodné združenie miništrantov (Coetus Internationalis Ministrantium). Účastníci púte, ktorá sa uskutoční od 29. júla do 3. augusta, navštívia štyri rímske pápežské baziliky a stretnú sa s pápežom Františkom na osobitnej audiencii na Svätopeterskom námestí.

Väčšina miništrantov - približne 35 000 - pochádza z Nemecka, ale zúčastnia sa aj miništranti z iných európskych krajín vrátane Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Pútnikov bude počas celého týždňa sprevádzať kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, luxemburský arcibiskup.

Služba Bohu, služba druhým

Kardinál na úvod poznamenal, že témou púte je „S Tebou“ (Iz 41, 10). „Osoba ´Ty´, je predovšetkým Boh: Kristus, ktorému slúžime v liturgii,“ povedal kardinál Hollerich. Vzťahuje sa to však aj na „skupinu priateľov“, ktorí sa vydávajú na spoločnú púť. Kardinál poznamenal: „Osoba ´Ty´ musí mať širší význam, pretože nemôžeme slúžiť Kristovi bez toho, aby sme slúžili našim sestrám a bratom.“

Boj proti šikanovaniu

V tejto súvislosti kardinál Hollerich uviedol, že obzvlášť dôležitou témou, na ktorú by sa mali miništranti zamerať - vzhľadom na to, že ide predovšetkým o tínedžerov - je šikanovanie. Prelát zdôraznil, že internet premenil šikanovanie na „niečo strašné“. Povedal, že „miništranti by nikdy nemali šikanovať, ale vždy by mali byť na strane najslabších, či už vo svojej triede alebo na svojom pracovisku“.

Na záver rozhovoru kardinál hovoril o nadchádzajúcom stretnutí pútnikov s pápežom Františkom, na ktorom sa všetkých 50 000 pútnikov zhromaždí na Svätopeterskom námestí. Kardinál Hollerich povedal, že toto stretnutie bude príležitosťou „vypočuť si svedectvo pápeža a nechať sa ním povzbudiť k živej miništrantskej službe, k službe našim sestrám a bratom na celom svete“.

Preklad: Tímea Saboslajová