Dal Toso: alegria para a Igreja na Jordânia e para toda a Igreja

O núncio apostólico na Jordânia, arcebispo Giovanni Pietro Dal Toso, ilustra aos meios de comunicação vaticanos a história e o significado da nova igreja latina do Batismo de Jesus, que será consagrada pelo cardeal Parolin no dia 10 de janeiro.

Giovanni Pietro Dal Toso, núncio apostólico na Jordânia

A nova igreja latina do Batismo de Jesus está localizada em Al-Magtas, em um terreno que até meados da década de 90 era militarizado. Foi naqueles anos que o Pe. Michele Piccirillo, um grande arqueólogo franciscano conhecido pelos seus notáveis trabalhos ​​na Jordânia, Síria, Palestina e Israel, identificou aquela que depois seria revelada, com grande probabilidade, como aquela que o Evangelho de João chama de "Betânia do outro lado do Jordão", onde Jesus foi batizado.

Existem vários elementos que atestam a probabilidade de que aquele é o lugar: a presença de três igrejas bizantinas na mesma área; o testemunho dos primeiros peregrinos, entre os quais Egéria no século IV; o fato de a fonte de água existente na área e uma capela levarem o nome de João Batista; o mapa em mosaico de Madaba, também na Jordânia, que no século V indica a própria Betânia em Al-Magtas. Depois, há referências bíblicas que tornam significativa a mesma localidade, pois ali também se encontra o “Monte de Elias”, de onde, segundo a tradição, Elias subiu ao céu: a recordar que Jesus chamou João Baptista de “aquele Elias”.

A Casa Real da Jordânia imediatamente percebeu a importância de Maghtas e decidiu criar uma comissão para administrar o lugar sagrado. Dada a presença, também na Jordânia, de vários ritos cristãos, a cada um foi confiado um terreno para permitir o respectivo culto.

Ao Patriarcado Latino de Jerusalém foi confiado um terreno, no qual em 2009, durante a sua peregrinação à Terra Santa, Bento XVI lançou a pedra fundamental para a construção da igreja. A construção continuou durante algum tempo, mesmo porque se trata de um prédio notável, com capacidade para pelo menos 1000 pessoas. O Sr. Nadim Mouasher, um católico latino jordaniano, contribuiu substancialmente para a construção, querendo assim homenagear a memória de um filho que morreu repentinamente.

A Igreja foi confiada pelo Patriarcado ao Instituto do Verbo Encarnado, que conta com duas comunidades contemplativas, uma masculina e outra feminina. O Papa Francisco, como São João Paulo II antes dele, também visitou o local do Batismo de Jesus.

A celebração da consagração da nova igreja, presidida pelo Legado Pontifício, Cardeal Pietro Parolin, acontecerá na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, e contará com a participação de milhares de pessoas de toda a Jordânia e de outros lugares. Este é um lugar particularmente significativo: os peregrinos poderão renovar a graça do seu baptismo e, assim, a sua adesão a Cristo. É neste lugar que João Batista disse de Jesus: “Eis o Cordeiro de Deus”. Precisamente neste ano jubilar, no 25º ano desde o início das peregrinações a Maghtas, os peregrinos poderão encontrar-se com aquele Deus que, em Cristo, “tirou o pecado do mundo”, como afirma também a inscrição em o novo altar da Igreja. É por isso que é um momento de alegria para a Igreja na Jordânia, mas também para toda a Igreja universal.