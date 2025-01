Jordânia inaugura Igreja do Batismo de Jesus, sinal de paz no Oriente Médio

Na sexta-feira, 10 de janeiro, terá lugar a cerimônia solene de consagração presidida pelo cardeal Pietro Parolin como legado pontifício. A igreja foi construída em um terreno doado pelo rei Abdullah II, na área de Wadi al Kharar, onde o arqueólogo franciscano Michele Piccirillo trouxe à luz os restos das igrejas onde as primeiras comunidades cristãs recordavam esse episódio evangélico, cujo bimilênio será aí celebrado em 2030

A comunidade católica da Jordânia está prestes a viver um momento muito importante nos próximos dias, com a inauguração solene da Igreja do Batismo de Jesus em Wadi al Kharar, o local na área desértica perto do Rio Jordão onde uma tradição muito antiga identifica o relato do Evangelho sobre o Batismo de Jesus pelas mãos de João Batista.

A celebração de consagração será realizada na sexta-feira, 10 de janeiro, e será presidida pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que o Papa Francisco nomeou como seu legado pontifício. Cerca de 7.000 pessoas são esperadas para a celebração, incluindo fiéis das comunidades católicas da Terra Santa e convidados do exterior.

Terreno doado a todas as denominações cristãs

A redescoberta do local de Wadi al Kharar é o resultado da pesquisa realizada pelo grande arqueólogo franciscano frei Michele Piccirillo (falecido em 2008), que identificou esse local com a “Betânia além do Jordão” mencionada no Evangelho de João e trouxe à luz os vestígios de algumas igrejas muito antigas que testemunham o fato de que foi aí que as comunidades cristãs da antiguidade colocaram a memória do Batismo de Jesus.

O restante foi feito pela família real jordaniana, que acreditava firmemente no potencial dessa descoberta para o diálogo inter-religioso e o turismo. Assim, o rei doou um terreno a todas as denominações cristãs presentes na Jordânia, permitindo que cada uma delas construísse uma nova igreja nesse importante local às margens do Rio Jordão.

Local visitado por João Paulo II, Bento XVI e Francisco

João Paulo II já havia visitado esse local em 2000 em sua histórica peregrinação jubilar à Terra Santa. Em 2009, foi o Papa Bento XVI que lançou aí a pedra fundamental da igreja latina, cujo local de construção foi visitado pelo Papa Francisco em 2014 e que agora será solenemente inaugurado.

A conclusão da igreja no ano do Jubileu é um passo importante em direção a outro compromisso para esse canto da Terra Santa: o Local do Batismo está de fato se preparando para celebrar em 2030 os dois mil anos do Batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. E a esperança de todos é que a paz permita que muitos peregrinos vivenciem esse importante aniversário nesse Lugar Santo da Jordânia.

Aberto oficialmente o Caminho de João Batista

Enquanto isso, a área continua a ser enriquecida com novas propostas espirituais: já no verão passado, o príncipe Ghazi bin Mohammed, conselheiro chefe do rei Abdullah II para Assuntos Culturais e Religiosos e presidente do Conselho de Administração da Autoridade do Local do Batismo, abriu oficialmente o Caminho de João Batista.

Trata-se de um percurso de aproximadamente 3 km de extensão a ser percorrido a pé, que inclui sete estações diferentes marcadas por meditações bíblicas. Começa na colina de Santo Elias e depois atravessa o Wadi Al-Kharar até a fonte batismal, a fonte de João Batista e os restos das igrejas que foram construídas aí na antiguidade em memória do Batismo de Jesus. O percurso termina na área da Igreja Latina.

(com AsiaNews)