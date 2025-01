Jordânia, Parolin consagrará a Igreja do Batismo de Jesus

O local do Batismo de Jesus no Rio Jordão (© Roberto Cetera)

O secretário de Estado Vaticano presidirá as celebrações do dia 10 de janeiro como enviado do Papa ao local do rio Jordão. A construção do edifício sagrado durou 15 anos.

“Deus quis santificar e salvar os homens não individualmente e sem nenhum vínculo entre eles, mas quis constituir entre eles um povo, que o reconhecesse segundo a verdade e o servisse em santidade.” Com uma citação extraída da Constituição Dogmática “Lumen Gentium” sobre a Igreja, começa a carta do Papa, em latim, divulgada nesta terça-feira (07/01), enviada ao secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, nomeado Legado Pontifício para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus, na Jordânia, programada para 10 de janeiro.

Uma igreja há muito esperada

O cardeal presidirá às 11h, no local do Batismo de Jesus no Rio Jordão (Al-Maghtas), a missa de Dedicação e inauguração da nova igreja. Entre os concelebrantes estará também o patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa. Na carta, o Papa recorda como os cristãos na Jordânia aguardam ansiosos a solene consagração da Igreja do Batismo de Jesus, cuja construção durou quase 15 anos e é um sinal do amor da Igreja por esta comunidade de fiéis.

Paz no mundo, liberdade religiosa

Francisco convida o cardeal Parolin a incentivar os cristãos da Jordânia a imitarem cada vez mais Cristo, testemunhando com força renovada a esperança viva que vem da fé e do amor ao próximo. Por fim, pede ao purpurado que nesta ocasião transmita a sua saudação a quantos participarão do evento, não só aos católicos presentes, mas também às autoridades civis, bem como aos fiéis de outras religiões, e a quantos promovem a missão da Igreja, a liberdade religiosa, a paz no mundo e o bem da pessoa humana.