O Papa na Epifania: saibamos reconhecer Jesus próximo no pobre, no abandonado

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Papa Francisco rezou a oração mariana do Angelus, nesta segunda-feira (06/01), Solenidade da Epifania do Senhor, com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. No Brasil, assim como em muitas Igrejas locais, a Solenidade da Epifania foi celebrada no último domingo (05/01).

Hoje, a Igreja celebra a manifestação de Jesus, e o Evangelho concentra-se nos Magos, que no final de uma longa viagem vão a Jerusalém para adorar Jesus.

Segundo o Papa, "se prestarmos atenção, descobriremos algo um pouco estranho: enquanto aqueles sábios chegam de longe para encontrar Jesus, aqueles que estavam perto não dão um passo em direção à gruta de Belém". "Atraídos e guiados pela estrela, os Magos tiveram enormes despesas, colocam à disposição o seu tempo e aceitam muitas coisas, os muitos riscos e incertezas que nunca faltavam naqueles tempos. Mesmo assim, superam todas as dificuldades para ver o Rei Messias, porque sabem que está acontecendo algo único na história da humanidade e não querem faltar ao encontro. Tinham a inspiração dentro e a seguiram", disse ainda Francisco.

Em vez disso, aqueles que vivem em Jerusalém, que deveriam ser os mais felizes e mais prontos para ir, permanecem parados. Os sacerdotes e os teólogos interpretam corretamente as Sagradas Escrituras e dão indicações aos Magos sobre onde encontrar o Messias, mas não se movem das suas “cátedras”. Estão satisfeitos com o que têm e não buscam, não pensam que valha a pena sair de Jerusalém.

"Este fato, irmãs e irmãos, nos faz refletir e num certo sentido nos provoca, porque suscita a pergunta: nós, hoje, a que categoria pertencemos?" Perguntou o Pontífice.

Somos mais parecidos com os pastores, que naquela mesma noite vão com pressa para a gruta, ou com os Magos do Oriente, que partem confiantes em busca do Filho de Deus feito homem; ou somos mais parecidos com aqueles que, mesmo estando fisicamente muito próximos a Ele, não abrem as portas do seu coração e da sua vida, permanecendo fechados e insensíveis à presença de Jesus?

"Façamo-nos esta pergunta. A que grupo de pessoas pertenço?" Perguntou novamente o Papa.

A seguir, contou uma história. "Um quarto Rei Mago chega tarde a Jerusalém, bem na época da crucificação de Jesus, esta é uma bela história; não é histórica, mas é uma bela história", sublinhou Francisco, "porque ele parou no caminho para ajudar todos os necessitados, entregando os presentes preciosos que tinha levado para Jesus. No final, um idoso se aproximou dele e disse: 'Em verdade vos digo: tudo o que fizestes ao último de nós, irmãos, fizestes por mim'".

O Papa concluiu, convidando todos a pedirem "à Virgem Maria que nos ajude, para que, imitando os pastores e os Magos, saibamos reconhecer Jesus próximo no pobre, na Eucaristia, no abandonado, no irmão e na irmã".