Apelos do Papa pela paz no mundo: que as armas sejam silenciadas

No texto para o Angelus preparado pelo Pontífice, prossegue a invocação pelo fim da violência, especialmente nas áreas mais críticas do planeta: os pensamentos se voltam para a Ucrânia e suas crianças, Gaza em “condições inimagináveis”, Sudão do Sul, Sudão e República Democrática do Congo, Mianmar devastada pelo terremoto e a ilha do Haiti, onde duas religiosas foram vítimas de emboscadas criminosas

Vatican News

Os apelos pela paz no mundo continuam sem cessar por parte de um Pontífice que, embora obrigado ao repouso depois de uma prolongada hospitalização, não deixa de pensar com apreensão nos lugares de guerra, violência, calamidade e pobreza. Ele o faz também neste V Domingo da Quaresma, no texto do Angelus preparado e transmitido como nos últimos domingos. Tomando a todos de surpresa ao aparecer após a celebração da Santa Missa pelo Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, depois de agradecer a todos e desejar um bom domingo, Francisco confiou sua mensagem escrita, na qual mencionou as áreas mais críticas do mundo.

A seguir, na íntegra, o texto do Angelus do Santo Padre:

Queridos irmãos e irmãs,

o Evangelho deste quinto domingo da Quaresma nos apresenta o episódio da mulher apanhada em adultério (Jo 8,1-11). Enquanto os escribas e os fariseus querem apedrejá-la, Jesus devolve a essa mulher a beleza perdida: ela caiu no pó; Jesus passa o dedo sobre esse pó e escreve para ela uma nova história: é o “dedo de Deus”, que salva seus filhos (cf. Ex 8,15) e os liberta do mal (cf. Lc 11,20).

Caríssimos, assim como durante a minha hospitalização, também agora, na minha convalescença, sinto o “dedo de Deus” e experimento a sua carícia cuidadosa. No dia do Jubileu dos enfermos e do mundo da saúde, peço ao Senhor que esse toque de seu amor possa alcançar aqueles que sofrem e encorajar aqueles que cuidam deles. E rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e, às vezes, são até vítimas de agressão. Sua missão não é fácil e deve ser apoiada e respeitada. Espero que os recursos necessários sejam investidos em tratamento e pesquisa, para que os sistemas de saúde sejam inclusivos e atentos aos mais frágeis e aos mais pobres.

Agradeço às detentas da prisão feminina de Rebibbia pelo bilhete que me enviaram. Oro por elas e por suas famílias.

No Dia mundial do esporte para a paz e o desenvolvimento, espero que o esporte seja um sinal de esperança para tantas pessoas que precisam de paz e inclusão social, e agradeço às associações esportivas que educam concretamente para a fraternidade.

Continuemos a rezar pela paz: na atormentada Ucrânia, atingida por ataques que causam muitas vítimas civis, inclusive muitas crianças. E o mesmo acontece em Gaza, onde as pessoas são reduzidas a viver em condições inimagináveis, sem abrigo, sem comida, sem água potável. Que as armas sejam silenciadas e o diálogo seja retomado; que todos os reféns sejam libertados e a população seja socorrida. Oremos pela paz em todo o Oriente Médio; no Sudão e no Sudão do Sul; na República Democrática do Congo; em Mianmar, também duramente atingida pelo terremoto; e no Haiti, onde continua a violência, matando duas religiosas dias atrás.

Que a Virgem Maria nos proteja e interceda por nós.