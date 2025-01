No final da oração mariana, o Papa recordou as comunidades eclesiais do Oriente que na próxima terça-feira celebram o Natal e assegurou sua proximidade a quem sofre por causa dos conflitos.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

Após a oração mariana do Angelus, desta segunda-feira (06/01), Solenidade da Epifania do Senhor, o Papa Francisco recordou que na Epifania celebra-se a Jornada da Infância e Adolescência Missionária que este ano tem como tema: "Vá e convide todos para a festa".

Saúdo as crianças e os adolescentes missionários do mundo inteiro e encorajo-os no seu compromisso de oração e de solidariedade para com os seus coetâneos dos outros continentes.

A seguir, Francisco enviou os seus calorosos votos às comunidades eclesiais do Oriente que celebram o Santo Natal nesta terça-feira, 07 de janeiro.

Asseguro-lhes especialmente minhas orações por aqueles que sofrem por causa dos conflitos em andamento. A todos, que Jesus, Príncipe da Paz, leve paz e serenidade!

O Pontífice saudou os participantes do cortejo histórico-folclórico dedicado, este ano, ao Município italiano de Amélia e localidades vizinhas, aos seus valores humanos e religiosos.

A seguir, pediu para "rezar pela paz na martirizada Ucrânia, na Palestina, Israel, em todos os países que estão em guerra, e em Mianmar".

Por fim, saudou os fiéis de Massafra, os jovens do Movimento “Tra Noi”, os “Amigos da História e das Tradições” de Carovilli e o Coro de Soriano nel Cimino. Saudou também os participantes do grande “Cortejo dos Reis Magos” na Polônia, que com essa iniciativa testemunham a fé nas igrejas e nas estradas de Varsóvia e de muitas outras cidades polonesas, mas também no exterior, inclusive em Roma.