Pizzaballa encontra bispos da Coordenação da Terra Santa em visita de solidariedade

A visita, informa o Patriarcado Latino de Jerusalém, foi uma oportunidade para que os membros da coordenação, entre os quais nove bispos, se encontrassem com os paroquianos, ouvissem suas histórias e suas necessidades, a fim de compreender melhor a vida dos cristãos na Terra Santa. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, expressou gratidão pelo apoio contínuo da delegação e enfatizou a importância da cooperação em meio aos muitos desafios atuais

Vatican News

No domingo, 19 de janeiro de 2025, a Coordenação das Conferências Episcopais da Terra Santa (Holy Land coordination) visitou a igreja de Nossa Senhora das Sete Dores em Aboud, como parte de uma missão de solidariedade com a Igreja de Jerusalém intitulada: “Testemunho cristão na Terra Santa: uma luz que brilha na escuridão”.

A visita, informa o Patriarcado Latino de Jerusalém, foi uma oportunidade para que os membros da coordenação, entre os quais nove bispos, se encontrassem com os paroquianos, ouvissem suas histórias e suas necessidades, a fim de compreender melhor a vida dos cristãos na Terra Santa.

Esperança contínua de paz e justiça na região

A delegação, informa o Patriarcado Latino, participou da Missa presidida por dom William Shomali, vigário geral do Patriarcado, que falou da visita como um testemunho da solidariedade da Igreja universal com a Igreja na Terra Santa.

Dom Shomali também saudou o anúncio do cessar-fogo, expressando gratidão pelas orações atendidas e pela esperança contínua de paz e justiça na região.

O conflito e desafios enfrentados pela Igreja em Jerusalém

Leia também 17/01/2025 Inicia-se, em 18 de janeiro, a peregrinação dos bispos da Coordenação da Terra Santa Este ano, o foco da peregrinação de solidariedade será "a situação atual na Terra Santa e seu impacto sobre a comunidade cristã em Gaza e na Cisjordânia. Os bispos examinarão como ...

Esta segunda-feira, a delegação se reuniu com o cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e dom Adolfo Tito Yllana, núncio apostólico em Israel e Chipre e delegado apostólico em Jerusalém e na Palestina.

Estiveram no centro das conversações os últimos acontecimentos do conflito e os desafios enfrentados pela Igreja em Jerusalém. O dia terminou com uma Missa presidida pelo cardeal na Pró-Catedral. Em sua homilia, o patriarca expressou gratidão pelo apoio contínuo da delegação e enfatizou a importância da cooperação em meio aos muitos desafios atuais.