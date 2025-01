Inicia-se em 18 de janeiro, a peregrinação dos bispos da Coordenação da Terra Santa

Este ano, o foco da peregrinação de solidariedade será "a situação atual na Terra Santa e seu impacto sobre a comunidade cristã em Gaza e na Cisjordânia. Os bispos examinarão como a Igreja está respondendo às necessidades do povo, continuando a servir como um farol de esperança”, explica o padre Mark Madden, da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales, que está organizando o evento. Durante a semana, os bispos se encontrarão também o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pizzaballa

A tradicional peregrinação de solidariedade da Coordenação da Terra Santa - Holy Land Coordination (HLC) – vai se realizar em Jerusalém de 18 a 23 de janeiro e contará com a presença de bispos representando as Conferências Episcopais dos Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales, França, Alemanha, Irlanda, Escócia, Espanha, países nórdicos, Lituânia e a Igreja da Inglaterra.

Com eles também estão delegados do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) e da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia (Comece), além de representantes de várias organizações católicas.

Em foco, a situação atual na Terra Santa

Este ano, explica o padre Mark Madden, da Conferência Episcopal da Inglaterra e País de Gales, que está organizando o evento, “o foco será a situação atual na Terra Santa e seu impacto sobre a comunidade cristã em Gaza e na Cisjordânia. Os bispos examinarão como a Igreja está respondendo às necessidades do povo, continuando a servir como um farol de esperança”.

Durante a semana, os bispos se encontrarão, entre outros, com o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, o núncio apostólico em Israel e Chipre e o delegado apostólico em Jerusalém e na Palestina, dom Adolfo Tito Yllana.

Oração, Peregrinação, Pressão e Presença

Também estão previstos encontros e conversações com a Caritas Jerusalém, representantes de várias missões diplomáticas e com a comunidade católica de Gaza e o pároco Gabriel Romanelli (on-line). A peregrinação inclui visitas a Aboud, Taybeh e Ramallah. De particular interesse é a reunião com as principais operadoras de turismo cristãs na Terra Santa para avaliar maneiras de incentivar as peregrinações à Terra Santa.

A essência da Coordenação da Terra Santa, explica o padre Madden, está nas 4 palavras: “Oração, Peregrinação, Pressão e Presença. A oração é a estrutura do encontro anual, que inclui celebrações eucarísticas diárias, muitas vezes em diferentes ritos católicos. A peregrinação é um dos aspectos mais envolventes do encontro anual. Os bispos promovem as peregrinações como um meio essencial de apoiar a comunidade cristã na Terra Santa. Pressão ou persuasão refere-se às ações tomadas após o encontro anual, quando os bispos falam em alto nível com seus governos, parlamentares e embaixadores israelenses e palestinos sobre uma ampla gama de questões que afetam a vida dos cristãos na Terra Santa”. Ao término da peregrinação, os bispos emitem uma declaração final.

