Pizzaballa, apelo para retomar as peregrinações à Terra Santa

O cardeal patriarca de Jerusalém dos Latinos e o custódio padre Patton convidam os peregrinos a retornarem aos locais sagrados após quinze meses de ausência devido ao conflito em Gaza: é uma forma de fortalecer a fé e, ao mesmo tempo, ajudar os cristãos locais.

Roberto Cetera - Jerusalém

Na manhã deste domingo, 18 de janeiro, na pequena praça em frente ao Santo Sepulcro, o patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, e o custódio da Terra Santa, padre Francesco Patton, fizeram um apelo à Igreja universal para que, diante da trégua que começará nesta segunda-feira, às 8h30, horário local, as peregrinações possam ser retomadas em breve.

Peregrinos no ano do Jubileu

“O sentido do nosso apelo”, disse Patton, “é convidar as pessoas a voltarem a esta terra e encontrar os cristãos que, nos últimos quinze meses, têm sofrido a falta de contato com a Igreja universal, mas também as consequências econômicas do conflito. Milhares de cristãos aqui vivem principalmente dos rendimentos da acolhida turística de peregrinos, especialmente na área de Belém. Além disso, há o Jubileu em andamento, para o qual três santuários na Terra Santa foram dedicados à visita jubilar, em Jerusalém, Nazaré e Belém. Fortalecendo nossa fé, portanto, por meio dos lugares que testemunharam a encarnação, a paixão e a ressurreição de Jesus. Nossos cristãos sentem a necessidade de participar com vocês, peregrinos, dessa reafirmação de sua fé.

A Igreja está pronta

Nossas instalações de acomodação estão prontas para reabrir já nas próximas semanas, para receber aqueles que desejam compartilhar conosco o tempo da Quaresma e da Páscoa, que este ano será particularmente importante não apenas por causa do Jubileu, mas também por causa da coincidência de datas com outras denominações cristãs”, observou o padre custódio. Já nestes dias, com a cooperação do Ministério do Turismo de Israel, um grupo de sacerdotes responsáveis pelas peregrinações em suas respectivas dioceses visitou a Terra Santa. “Nessa experiência, ouvimos o grito da Igreja Mãe de Jerusalém, que está novamente esperando por seus filhos peregrinos na terra de Jesus e de Maria, sua mãe”, disse o bispo de Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, que liderou o grupo de sacerdotes.