Bispos da Coordenação da Terra Santa a cristãos da Cisjordânia: vocês não estão sós

A delegação, composta por representantes de várias Conferências Episcopais e Igrejas, visitou comunidades cristãs na Cisjordânia e ouviu seu sofrimento: restrições à mobilidade, desemprego e assentamentos ilegais. Os bispos expressam preocupação com a fragilidade da trégua entre Israel e Palestina, ao mesmo tempo em que esperam que ela represente o início de um caminho para uma paz duradoura. “Esperamos que nosso encontro encoraje e inspire cristãos de outros países a retornarem à Terra Santa"

“Vocês não estão sós, não estão esquecidos. Sua fé e sua resiliência fortalecem nossa fé”. Essa foi a declaração dos bispos da Coordenação da Terra Santa no comunicado final publicado ao término de seu encontro, que ocorreu de 18 a 23 de janeiro.

A delegação, composta por representantes de várias Conferências Episcopais e Igrejas, visitou comunidades cristãs na Cisjordânia e ouviu seu sofrimento: restrições à mobilidade, desemprego e assentamentos ilegais.

Preocupação com frágil trégua entre Israel e Palestina

“Vimos como os assentamentos, ilegais de acordo com a lei internacional, que antes eram enclaves, cresceram a ponto de tornar enclaves as comunidades de vocês. Ouvimos seu clamor por uma paz justa”, diz o comunicado.

Os bispos expressam preocupação com a fragilidade da trégua entre Israel e Palestina, ao mesmo tempo em que esperam que ela represente o início de um caminho para uma paz duradoura.

Reconhecer o sofrimento mútuo e superar o medo do outro

“Um longo processo requer a disposição de reconhecer o sofrimento mútuo, uma educação para a confiança e a superação do medo do outro”, enfatizam, ecoando as palavras do patriarca Pizzaballa.

A delegação conclama a comunidade internacional a apoiar o desenvolvimento da região com ações concretas e pede aos peregrinos que não se limitem aos locais sagrados de Jerusalém, Galileia e Belém, mas que também visitem comunidades como Aboud, Taybeh e Ephraim-Ramallah. “Esperamos que nosso encontro encoraje e inspire cristãos de outros países a retornarem à Terra Santa como peregrinos”, concluem os bispos.

