Dia dos Pobres na diocese de Palmares/PE com oração e café da manhã a garis

Um grupo de 80 pessoas, entre garis e moradores de rua, começaram a quarta-feira (13/11) com oração e café da manhã em preparação ao Dia Mundial dos Pobres do próximo domingo (17/11). "É um gesto de reconhecimento desses nossos irmãos que trabalham em prol da sociedade e tantas vezes são invisíveis", disse o bispo local, dom Fernando Barbosa dos Santos.

Andressa Collet - Vatica News

A diocese de Palmares, em Pernambuco, decidiu proporcionar uma quarta-feira (13/11) especial a cerca de 80 pessoas, entre aquelas que vivem em situação de pobreza e também a um grupo de garis da cidade. A pedido do Papa Francisco foi realizado um momento de oração com dom Fernando Barbosa dos Santos, bispo local, padres e diáconos, seguido de café da manhã, para celebrar o Dia Mundial dos Pobres de 17 de novembro. A data, instituída pelo Pontífice em 2016, procura incentivar a prática de ações de solidariedade aos mais vulneráveis da sociedade, como explicou o próprio dom Fernando:

"É um gesto de reconhecimento desses nossos irmãos e irmãs que trabalham em prol da sociedade e tantas vezes são invisíveis, que precisam ser reconhecidos por todos nós como filhos e filhas amadas do Pai, que trabalham, que têm uma profissão."

Foi a primeira vez que a diocese de Palmares realizou a iniciativa que agora fará parte da agenda de novembro, contemplando inclusive a Jornada Mundial dos Pobres (JMP) do Brasil. A iniciativa da CNBB motiva as comunidades para um período de preparação ao Dia Mundial dos Pobres. Dom José Valdeci Santos Mendes, presidente da Comissão Episcopal para Ação Sociotransformadora da CNBB é quem também encoraja para que a JMP seja uma "grande mobilização de solidariedade, de justiça social e de compromisso com nossos irmãos e irmãs, especialmente as pessoas mais vulneráveis". E dom Fernando complementa:

"Trazê-los para o centro da comunidade é reconhecer principalmente que somos irmãos e, ao mesmo tempo, que estamos unidos e cheios de esperança. Essa é a missão da Igreja, a missão de todos nós de ver no outro que ele é um membro da sociedade, que trabalha em prol da vida. Esse é um dia que a gente se encontra para uma conversa, uma convivência, uma celebração humilde e simples, mas que realmente foi um momento muito bonito e importante aqui em nossa cidade."

A iniciativa agora fará parte da agenda da diocese de Palmares