Dia Mundial dos Pobres: Papa almoçará com 1.300 pessoas carentes

Francisco presidirá a celebração eucarística na Basílica de São Pedro às 10h locais. Antes da missa o Pontífice abençoará 13 chaves, representando os 13 países onde a Família Vicentina com o Projeto "13 casas" para o Jubileu, construirá novas moradias para as pessoas carentes. Dentre esses países se encontra também a Síria. Foram iniciadas várias iniciativas de solidariedade, como o pagamento de contas para as famílias desfavorecidas através do contato com as paróquias.

Um almoço com mais de mil pobres, a bênção das 13 chaves que simbolizam o projeto de construção de moradias para os desfavorecidos, a abertura durante todo o dia do ambulatório já normalmente destinado à assistência aos necessitados. É assim que o Papa Francisco viverá o oitavo Dia Mundial dos Pobres que será celebrado no domingo, 17 de novembro.

Um dia proposto pela primeira vez em 2017, desejado fortemente pelo Papa Francisco para convidar a Igreja a "sair" dos seus muros para encontrar a pobreza nas várias formas em que ela se manifesta no mundo de hoje.

Este ano, em vista do início do Jubileu 2025, o Papa escolheu como lema uma passagem do Livro do Eclesiástico: "A oração do pobre eleva-se até Deus". Esta expressão, que vem do antigo autor sagrado Ben Sira, torna-se imediata e facilmente compreensível. O Papa reitera que os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus, que está atento e próximo de cada um deles. Deus escuta as orações dos pobres e, diante do sofrimento, fica “impaciente” até que lhes faça justiça. Na verdade, o Livro do Eclesiástico diz ainda: “O julgamento de Deus será a favor dos pobres”.

A bênção das chaves e o almoço na Sala Paulo VI

Como de costume, o Papa Francisco presidirá a Celebração Eucarística na Basílica de São Pedro às 10h. Antes da Santa Missa, o Papa Francisco abençoará simbolicamente 13 chaves, que representam os 13 países em que a Aliança Famvin para os Sem-Teto (FHA), da Família Vicentina, construirá novas casas para pessoas desfavorecidas, com o projeto "13 casas" para o Jubileu. Dentre estes países encontra-se também a Síria, cujas 13 casas serão financiadas diretamente pela Santa Sé como gesto de caridade para o Ano Santo.

Este grande ato de solidariedade foi possível graças à generosa doação da UnipolSai (uma companhia seguro italiana), que quis contribuir com entusiasmo em vista do Ano Santo para este sinal de esperança para uma terra ainda martirizada pela guerra. Depois, na Sala Paulo VI, o Papa almoçará junto com 1.300 pobres. O almoço, organizado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade, será oferecido este ano pela Cruz Vermelha Italiana e será animado por sua Fanfarra Nacional. Ao final do almoço, cada pessoa receberá uma mochila oferecida pelos Padres Vicentinos (Congregação da Missão), contendo alimentos e produtos de higiene pessoal.

Os serviços do Ambulatório "Mãe de Misericórdia"

O Ambulatório Mãe da Misericórdia, uma estrutura ligada ao Dicastério para o Serviço da Caridade que oferece diariamente assistência médica gratuita aos pobres e necessitados, permanecerá aberta o dia inteiro, das 8h às 17h00, na semana de 11 a 16 de novembro. Sempre haverá um serviço de atendimento médico. Além disso, todos os dias serão feitas vacinas contra gripe, feitos exames de sangue, testes e medicamentos. Todos os serviços são gratuitos e reservados para aqueles que vivem em situações de pobreza, marginalização ou dificuldade. Medicamentos e terapias necessários também serão sempre garantidos. Médicos especialistas de 18 especialidades diferentes estarão presentes. As consiultas especializadas oferecidas durante a semana incluirão: cardiologia, ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral, reumatologia, dermatologia, odontologia, ginecologia, pneumologia, otorrinolaringologia, oncologia, ultrassom, urologia, psiquiatria, neurologia, doenças infecciosas, gastroenterologia, nefrologia e podologia.

Iniciativas de caridade

O Dicastério para a Evangelização atenderá às necessidades dos mais necessitados com diversas iniciativas de caridade, incluindo, por exemplo, o pagamento de contas para famílias menos favorecidas através de contatos com as paróquias. Uma iniciativa possível graças à tradicional generosidade da UnipolSai. Na semana anterior ao Dia, todas as comunidades paroquiais e diocesanas serão chamadas a colocar no centro de suas atividades pastorais, através de sinais concretos, a atenção às necessidades dos pobres do seu bairro.

Uma oportunidade para acolher

Como é tradição, o Dicastério para a Evangelização preparou um Subsídio Pastoral, traduzido em seis línguas, que é oferecido ao povo de Deus para que, nas palavras de dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, “o Dia Mundial possa ser uma provocação permanente para as nossas comunidades estar atentas e acolhedoras para com aqueles que se encontram em maior necessidade e dificuldade”. E continuou: “Neste caminho rumo ao Jubileu ordinário de 2025, que a atenção aos mais necessitados faça com que todos nos tornemos peregrinos de esperança no mundo que precisa ser iluminado pela presença da Luz”.

Este subsídio Pastoral para a preparação para o Dia Mundial dos Pobres está disponível gratuitamente no site: http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it/attivita/gmdp/2024/sussidio.html.

“Na sua Mensagem – continuou dom Fisichella – o Papa Francisco convida todos a aprender a rezar pelos pobres e a rezar junto com eles, com humildade e confiança. O Dia Mundial dos Pobres é uma oportunidade para tomar consciência da presença dos pobres em nossas cidades e comunidades e para compreender as suas necessidades. Como sempre, o Papa também mencionou os “novos pobres”, que surgem da violência das guerras, da “má política feita com armas” que provoca muitas vítimas inocentes. Não nos esqueçamos, porém, dos voluntários que nas nossas cidades continuam dedicando grande parte do seu tempo à escuta e ao apoio aos mais pobres. São rostos concretos que, com o seu exemplo, "dão voz à resposta de Deus à oração de quem se dirige a Ele". "O Dia Mundial dos Pobres é também uma oportunidade para recordar cada um deles e agradecer ao Senhor".

A partir de quarta-feira, 13 de novembro, será possível retirar ingressos gratuitos, mediante disponibilidade, no Ponto Oficial de Informação do Jubileu, localizado na Via della Conciliazione 7, para aqueles que desejarem participar da Missa.