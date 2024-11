VIII Dia Mundial dos Pobres: A Igreja no Brasil ao lado dos necessitados

Instituída em 2016 pelo Papa Francisco, a iniciativa tem por objetivo promover uma reflexão sobre a cultura do desperdício e suscitar ações concretas de solidariedade aos mais pobres, como sinal de fraternidade.

Celebrado anualmente pela Igreja no 33º Domingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco em 2016, por ocasião da conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. A iniciativa tem por objetivo promover uma reflexão sobre a cultura do desperdício e suscitar ações concretas de solidariedade aos mais pobres, como sinal de fraternidade.

No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) adotou a Jornada Mundial dos Pobres (JMP), e não apenas o Dia Mundial dos Pobres, visando promover não apenas uma celebração pontual, mas sim um período de preparação que fomente nas comunidades ações concretas em prol das pessoas em situação de pobreza.

A oitava edição da Jornada teve início no último dia 10 e culminará com o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado no próximo domingo (17). Tem como tema "Ouve o meu clamor" e o lema "A oração do pobre eleva-se até Deus" (cf. Sir 21, 5), em sintonia com o ano dedicado à oração, em preparação para o Jubileu Ordinário de 2025.

Em sua mensagem para o VIII Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco destacou: "Neste ano dedicado à oração, precisamos fazer nossa a oração dos pobres e rezar com eles. É um desafio que temos de aceitar e uma ação pastoral que precisa ser alimentada. Com efeito, a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual."

A Igreja no Brasil mobilizada

Dom José Valdeci Santos Mendes, presidente da Comissão Episcopal para Ação Sociotransformadora (Cepast), encoraja para que a JMP seja "essa grande mobilização de solidariedade, de justiça social e de compromisso com nossos irmãos e irmãs, especialmente as pessoas mais vulneráveis".

A Comissão preparou e disponibilizou digitalmente um material para auxiliar as comunidades, incluindo roteiro celebrativo e orante, sugestões de atividades e materiais de comunicação.

Mensagem de dom José Valdeci Santos Mendes

Um convite do Papa para todo o mundo

Em Roma, o ambulatório ligado ao Dicastério para o Serviço da Caridade iniciou na última segunda-feira (11), o atendimento que garante consultas, medicamentos e assistência aos mais necessitados. Estarão de plantão 46 médicos, 8 enfermeiros e 10 voluntários para cobrir dois turnos diários, ininterruptamente das 8h às 17h.

Francisco destacou em sua mensagem por ocasião do Dia Mundial dos Pobres a importância do auxílio de voluntários: "Devemos agradecer ao Senhor pelas pessoas que se disponibilizam para escutar e apoiar os mais pobres: sacerdotes, pessoas consagradas e leigos que, com o seu testemunho, são a voz da resposta de Deus às orações daqueles que a Ele recorrem."

Ainda neste domingo (17), na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco presidirá a celebração Eucarística seguida do já tradicional almoço servido aos mais necessitados.