Romaria celebra 83 anos do martírio da Beata Benigna no Ceará

O ponto alto das celebrações da 21ª Romaria de Benigna e da 2ª Festa da Beata foi promovido na última quinta-feira, 24 de outubro, quando foram celebrados os 83 anos do martírio de Benigna Cardoso. Foi o encerramento de um período de festividades e oração que começou em 15 de outubro, data de nascimento da Menina Benigna.

Vatican News

A cidade de Santana do Cariri, no Ceará, amanheceu com um cenário de fé e devoção na última quinta-feira, 24 de outubro. Fiéis de todas as partes do Brasil - e também do mundo - se reuniram para homenagear a Beata Benigna Cardoso da Silva, cuja história de martírio completa 83 anos. O evento, uma das maiores romarias realizadas em sua memória, foi uma demonstração de fé e admiração por uma figura que se tornou símbolo de virtude e resistência.

A primeira celebração presidida pelo párolo Pe. Idemário Muniz aconteceu no sítio Oitis, onde Benigna foi martirizada. Ali, no exato local onde ela deu a vida em defesa da fé e dos valores cristãos, os romeiros puderam rezar e refletir sobre o exemplo de coragem e castidade. Logo em seguida, o Santuário da Beata Benigna, no bairro Inhumas, ficou lotado para a celebração presidida pelo vigário paroquial Pe. Cícero da Silva.

Os fiéis depois se concentraram na Igreja Matriz, onde Benigna está sepultada. Em um gesto simbólico, milhares de romeiros depositaram flores sobre seu túmulo, demonstrando amor e respeito pela Beata que, mesmo após 83 anos, continua a inspirar gerações com o exemplo de pureza e resistência moral.

A programação da tarde intensificou a emoção dos participantes. No bairro Inhumas, uma multidão de romeiros da diocese de Crato e de diferentes lugares do Brasil louvou a “Heroína da Castidade”, como é carinhosamente chamada. Exatamente às 16h, horário em que Benigna foi martirizada em 1941, eles se uniram em oração, marcando a “Hora do Martírio”, um momento de profunda reflexão e conexão espiritual.

Após a liturgia, os romeiros seguiram em procissão por um trajeto de 2 km, conduzindo um andor com a imagem de Benigna, ricamente ornamentado com flores naturais. A caminhada até a Igreja Matriz de Santana foi um espetáculo de fé, com cânticos e preces ecoando pelas ruas, até o encerramento da romaria com a missa presidida pelo bispo diocesano de Crato, dom Magnus Henrique, e cocelebrada por dom José Vicente Pinto, bispo de Salgueiro, e diversos sacerdotes visitantes.

Dom Magnus Henrique durante homilia na solenidade de Benigna

O secretário de Turismo e Romarias, Ypsilon Félix, destacou a grandiosidade do evento deste ano: “esta foi uma das maiores romarias já vistas em Santana do Cariri. Tivemos uma participação expressiva de romeiros, e o envolvimento de um grande número de funcionários e voluntários foi essencial para garantir a logística e a organização de todas as celebrações. É inspirador ver a devoção crescer ano após ano e saber que o exemplo de Benigna está mais vivo do que nunca”.

O martírio de Benigna Cardoso é relembrado não só como uma história de fé, mas como um legado de pureza e amor ao próximo. Em sua homenagem, milhares de fiéis, inspirados por sua vida e por seus valores, continuam a caminhar, reafirmando que o exemplo da “Heroína da Castidade” permanece vivo e renovado no coração de todos aqueles que nela encontram força para seguir.