Romaria em homenagem à Menina Benigna reúne quase 2 mil crianças

A tradicional Romaria das Crianças, um momento especial dedicado aos pequenos devotos da Menina Benigna, foi realizada no domingo (20/10), como parte das celebrações da 21ª Romaria de Benigna e da 2ª Festa da Beata que começaram na terça-feira, 15 de outubro, data que marca o nascimento da Menina Benigna.

No domingo, 20 de outubro, Santana do Cariri, no Ceará, foi palco de uma das mais emocionantes manifestações de fé da região: a Romaria de Benigna com as crianças. Quase 2 mil crianças, acompanhadas por pais e familiares, participaram da atividade que faz parte da programação religiosa dedicada à Menina Benigna.

O trajeto de 2 km começou na Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana, onde Benigna está sepultada, e seguiu até o Santuário, localizado no bairro Inhumas. Durante a caminhada, o clima era de festa, com louvores e orações que ressoavam entre os participantes, quase todos caracterizados em homenagem à figura da Beata. O vigário paroquial, Padre Cícero Ferreira, conduziu a romaria, incentivando as crianças e suas famílias a se unirem em um momento de espiritualidade e alegria. A presença dos pais, orgulhosos de ver seus filhos engajados na tradição, contribuiu para a atmosfera especial do evento.

A Romaria das Crianças reafirma a devoção da comunidade e a importância da fé nas gerações mais jovens, celebrando não apenas a memória da Menina Benigna, mas também os laços familiares e comunitários que a caminhada inspira. O ponto alto das celebrações da 21ª Romaria de Benigna e da 2ª Festa da Beata fica para quinta-feira, 24 de outubro, quando se comemoram os 83 anos do martírio de Benigna Cardoso.