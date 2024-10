Devotos da primeira Beata do Ceará já estão reunidos para a Romaria de Benigna

As celebrações da 21ª Romaria de Benigna e a 2ª Festa da Beata começaram na terça-feira, 15 de outubro, data que marca o nascimento da Menina Benigna. O duplo evento segue até o dia 24 de outubro com programação religiosa e cultural, que inclui celebrações, peregrinações e momentos de louvor para celebrar a devoção à jovem mártir, assassinada com apenas 13 anos no ano de 1941.

Andressa Collet – Vatican News

A programação em honra a Benigna Cardoso

Neste sábado, 19 de outubro, um grande público deve acompanhar o show católico com a cantora Ticiana de Paula. Já no domingo, dia 20, será realizada a tradicional Romaria das Crianças, um momento especial dedicado aos pequenos devotos. A programação do dia também inclui peregrinações a pé, Romaria das Bikes e uma cavalgada em homenagem à Beata Benigna, destacando a diversidade de expressões de fé e devoção presentes no evento.

O ponto alto fica para o dia 24 de outubro, quando se comemoram os 83 anos do martírio de Benigna Cardoso. A programação do dia começa com celebração no bairro Inhumas às 6h, no local exato onde a adolescente foi morta. Às 9h, será realizada outra missa no Santuário de Benigna, seguida, às 11h, pela tradicional Missa das Flores na Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana, onde a beata está sepultada. Durante essa celebração, os romeiros costumam depositar flores sobre o túmulo de Benigna, em um gesto de respeito e veneração.

À tarde, a partir das 14h, o Santuário de Benigna, no bairro Inhumas, será palco de um momento de louvor e acolhida das caravanas de romeiros que chegam de várias regiões. De lá, sairá a tradicional procissão com a imagem da beata, em um percurso de 2 km até a Igreja Matriz de Sant’Ana, no centro de Santana do Cariri. O encerramento será com missa solene, presidida pelo bispo diocesano dom Magnus Henrique, e concelebrada por todos os padres da diocese de Crato e sacerdotes visitantes.

A infraestrutura para acolhimento dos romeiros

A Romaria de Benigna é um dos eventos mais importantes do calendário religioso do Cariri, atraindo milhares de pessoas de várias partes do Brasil, que vêm renovar sua fé e prestar homenagens à beata. Além do caráter religioso, o evento também movimenta o turismo e a economia local, reforçando a importância de Benigna para a história e a cultura da região do Cariri, como salienta Ypsilon Félix, secretário municipal de Cultura, Turismo e Romarias de Santana do Cariri: “vivemos também uma oportunidade para valorizar a nossa história e tradições e fomentar as peregrinações. Esperamos receber milhares de romeiros que não vêm somente buscar o fortalecimento espiritual, mas também conhecer a riqueza cultural e natural de nossa cidade”, com garantia dos governos municipal e estadual de amparo estrutural e logístico, organização da segurança e do trânsito até a infraestrutura do acolhimento e das hospedagens. “O fluxo de pessoas está sendo monitorado e contamos com equipes prontas para auxiliar em qualquer necessidade para proporcionar um ambiente de fé e devoção aliado à comodidade de todos os romeiros que participarem desta grande celebração, ao louvar a nossa querida e estimada beata Benigna Cardoso da Silva”, finaliza o secretário.